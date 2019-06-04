快訊／各地雷雨來襲！　台南高雄大雨特報「注意密集落雷」

▲旺盛對流雲系移入台灣上空。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

注意大雨！目前北台灣、彰化、台南、高雄正下起雨，中央氣象局也對台南、高雄發布「大雨特報」，根據氣象局觀測，高雄彌陀區最近一小時雨量達40毫米，梓官和岡山也分別有29.5、27.5毫米。民間氣象愛好者提醒，台南、北高雄密集落雷，小心雷擊，未來30分鐘盡量在室內。

氣象局表示，西南風影響，易有短時強降雨，今天（4日）台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，西半部其他地區易有局部較大雨勢發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，低窪處慎防積水，用路行車注意交通安全。

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氣象局說，今西半部地區有局部短暫陣雨，中午過後在熱力作用影響下，各地仍易有雷陣雨發生的機率，且山區較易出現明顯的雨勢，傍晚之後鋒面遠離，天氣將逐漸趨於穩定；氣溫方面，各地高溫普遍在32至34度，沒下雨的時候感受悶熱。

▼今凌晨0時至上午9時半累積雨量。

天氣風險公司稍早在臉書指出，台灣海峽北部有雷雨發展，稍後北部、中部將出現一陣雷陣雨，務必留意雷擊、驟雨、強風；高雄外海也有小塊的對流要移入，同樣要注意雷雨；台南市區9時20分亦有雷雨接近中。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團表示，今梅雨鋒面暫時遠離，臨走前帶給台灣最後一波雨勢，現在北台灣有一波對流移入，預期雨勢會持續到中午之前，中間可能會有雷雨的出現；台南、北高雄密集落雷，小心雷擊，未來30分鐘盡量在室內。

▼台南、高雄出現密集閃電。

▲▼根據氣象局定量降水預報，今白天全台有雨。（圖／氣象局）