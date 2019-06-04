美國直擊／iOS 13正式亮相　WWDC發表會6大重點一次看

▲蘋果開發者大會（WWDC）。（圖／翻攝蘋果發表會）

科技中心／美國舊金山報導

蘋果開發者大會（WWDC）在美國時間3日（台灣時間4日凌晨一點）於舊金山聖荷西會議中心開跑，今天的焦點在各種設備的作業系統皆獲得更新，蘋果甚至為iPad推出iPadOS。此外，過去WWDC鮮少有硬體亮相，但蘋果卻在這次活動中發表了全新的Mac Pro。《ETtoday新聞雲》特別整理了這次蘋果開發者大會（WWDC）首日發表會的6大重點：

一.tvOS

本次發表會由tvOS打頭陣，全新的 tvOS 強調提供更個人化的使用體驗，介面加入電影內容的全螢幕預覽功能，另外也針對家庭用戶提升功能，直接記錄多位用戶的使用與觀賞習慣，讓用戶可以在使用者之間作切換，並提供個人化內容推薦。

▲tvOS。（圖／翻攝蘋果發表會）

此外，每個使用者都能擁有個人化的電視選單，並且同步提供Apple Music功能，讓音樂也能在電視上播放，歌詞還可以同步顯示在螢幕上。最讓現場驚訝的是，蘋果全新的遊戲平台也會放在Apple TV中，而且還同步支援Play Station及Xbox的搖桿。

▲tvOS新介面。（圖／翻攝蘋果發表會）

二.watchOS 6

watchOS 6增加了有聲書、聲音備忘錄和計算機等功能，而且還為開發者提供更多API介面，蘋果手表將可以完全獨立使用，不用再依賴iPhone。在健康功能更新部分，蘋果這次升級了測量運動功能，增加了步行速度和心跳情況的檢測，而且還可以使用麥克風來偵測聲音大小，藉此判斷是否要保護聽力。更特別的是，watchOS 6還增加了女性月經周期的追蹤功能，該功能在iOS系統上，也可以同步使用。

▲Watch OS 6。（圖／翻攝蘋果WWDC發表會）

三.iOS 13

今年的iOS 13則是擺在黑暗模式新增、臉部辨識效能提升，以及提醒與地圖應用程式的小幅更新，主要更新重點如下：

1. 透過iOS 13可讓臉部辨識效率提高30%。

2.App下載空間佔比縮小50%。

3.App更新記憶體佔比縮小60%。

4.應用程式載入速度較iOS 12快上兩倍。

5.Apple打字鍵盤可以提供用「掃」的方式來打字，讓你更可更加容易來輸入文字。

▲iOS 13。（圖／翻攝蘋果發表會）

6.「提醒」App方面，Apple這次重新設計了使用方式，可以讓使用者在使用上更加的直觀、智能，打造出更容易地提醒方式。

7.「地圖」方面，則是加入更多的地圖資料更新，Apple加入了更多的資訊在地圖應用程式當中；但地圖的更新預計將在年底時才提供給全美國的使用者，而其他國家使用者則是要等到明年才能獲得地圖更新。

8.隱私權方面，以往在同意一個App分享位置後，該App就可以一直獲取使用者位置，不過iOS 13限制了這樣的功能，一個App僅能獲取一次使用者位置，下次要再取得就要再與使用者確認一次。

9.有些App可能會透過Wi-Fi與藍牙的使用位置，交叉比對消費者位置，現在iOS 13也限制了這樣的追蹤方式。

10.許多應用程式或網站，現在都支援用Google或臉書帳號註冊，但蘋果稱這樣相當不安全，因此推出一項全新的「Sign in with Apple」服務，讓用戶能使用Apple ID進行註冊及登入，蘋果稱他們在隱私方面做得比Google或臉書都好，用戶可以決定要給對方什麼樣的資料，例如，當用戶不想給真的email時，蘋果可以生成一段亂碼email。

11.加入黑暗模式 （Dark mode），除了讓使用者眼睛更舒適外，預期還能更加省電。

▼iOS 13黑暗模式介面。（圖／記者邱倢芯攝）

四.iPadOS

iPad過去所搭載的作業系統一直都是iOS系統，不過Apple有鑒於使用者的需求，今年的WWDC特別推出了新作業系統iPadOS。

▲iPadOS。（圖／記者邱倢芯攝）

iPadOS可讓iPad產品更佳便利於分工處理作業，且不同空間的視窗都可以各自展開多工處理作業；即便是第三方的應用程式也可以這樣做，只要使用者清清地拖動視窗，即可完全多螢幕處理。

▲iPadOS的多工處理畫面。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，針對iPad的鍵盤配件，透過iPadOS可支援三十種鍵盤快捷鍵，並有個性化字型字體；在觸控方面，iPadOS讓iPad可擁有脫放游標的操作模式，且在選取文字時，不需要再使用放大鏡，直接拖曳就可以選取文字；且若是想恢復上一動，只需要用三隻手指頭方在放在螢幕上，輕輕向旁邊撥動，即可恢復上一動，不需要再「搖一搖」iPad了。

五.macOS 10.15

全新的macOS命名為「Catalina」，名字來自加州近海的島嶼。而在macOS 10.15中，iPad可以成為mac的第二螢幕，用來投放mac上的內容，讓作業更加順利。此外，mac還將支援聲控，能讓用戶「用說的」來操控電腦，除了讓一般用戶使用起來更方便外，也造福身障人士。

▲全新的macOS命名為「Catalina」。（圖／翻攝蘋果發表會）

另一個亮點則是iTunes將正式走入歷史，未來iTunes將分拆成音樂、Podcast和Apple TV等三項功能，讓用戶的使用體驗更完善。而整合了「尋找iPhone」和「尋找朋友」的「Find My」也正式推出。

六.新硬體：Mac Pro

Mac Pro再度回歸！今年的WWDC除了軟體之外，也「意外」的發布了硬體產品Mac Pro，其外觀有如起司刨絲器，不過效能上相當強大，不但搭載了Intel全新XEON處理器，擁有最多28個內核，系統內存最高可達1.5TB。

▼Mac Pro。（圖／翻攝蘋果發表會）