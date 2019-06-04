超過65個功能未展示！　iOS 13隱藏功能全曝光

▲iOS 13黑暗模式介面。（圖／記者邱倢芯攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

在今（4）日凌晨的WWDC主題演講中，蘋果（Apple）正式宣布iOS 13將於今年晚些時候推出。並在演講中展示了一些值得注意的新功能，包括黑暗模式（Dark Mode）、一種新的滑動手勢鍵盤，以及Siri、相片和AirPods的新功能。

然而，蘋果也在舞台上閃現幻燈片，顯示其實還有超過65個其他的iOS 13新功能會在今年秋天發布。根據《9To5Mac》整理，有以下幾點功能未在發表會中露出，但會出現於今年的iOS 13更新中：

iOS 13系統：

優化的電池充電

單點登錄擴展

通過蜂窩網路下載大型應用的選項

針對印度擁塞的視頻下載進行了優化

控制中心的Wifi連結選擇

增強的QR碼掃描

Apple Books中的閱讀目標

低數據模式

音效：

杜比全景聲播放

藍牙無線分配器

FaceTime、通話和訊息：

改進了訊息中的搜索

未知來電者靜音

雙卡上的FaceTime

雙SIM卡上的iMessage

相片：

共享照片的位置控制

增強照片中的查看功能

提醒和注意事項：

Notes中的文件夾管理

自定義提醒列表的外觀

僅查看Notes中的協作

Notes中更強大的搜索功能

Notes中的新核對表選項

MDM和業務：

商務聊天建議

BYOD的數據分離

管理用於商務的Apple IDS

設備註冊的身份驗證

日曆和郵件和聯繫人：

在日曆中添加附件到行程內

聯繫人中的新關係標籤

在Mail中阻止發件人

在Mail中靜音線程

鍵盤和語言：

單獨的表情符號和地球鍵

增強的語言設置

泰語 - 英語雙語詞典

印地語和英語雙語鍵盤

鍵入印地語的預測

為荷蘭人打字預測

可調中文手寫鍵盤高度

為越南人打字預測

為瑞典語打字預測

每個應用的語言選擇

為廣東話打字預測

輸入阿拉伯語的預測

越南英語雙語詞典

更新的家居配件控制

密碼警告弱

雙卡同時撥打電話

所有22種印度官方語言的鍵盤支持

新的印度語系統字體

英國和澳大利亞Apple News +

Siri：

印度英語Siri的聲音

Apple Podcasts中的Siri建議

來自第三方應用程序的Siri事件建議

家庭自動化中的Siri快捷方式

Siri會話快捷方式

CarPlay：

支援第二個視頻

支援不規則的螢幕尺寸

支援Siri

支援可調節螢幕尺寸

駕駛時請勿打擾

獨立的CarPlay應用程式視覺

燈光模式

地圖：

改進回報地圖中的問題

Maps Place Card增強功能

蘋果瀏覽器Safari：

更新Safari的開始畫面

Safari中的Siri建議

增強Safari中的防指紋保護功能