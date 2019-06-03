楊鎮浯率團再登陸　將赴北京拜會國台辦

▲金門縣政府與漳州台商協會會談。（圖／金門縣政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

金門縣長楊鎮浯2日下午率團赴陸，展開為期5天的交流拜會行程，將訪問漳州、廈門、北京，拜會國台辦以及廈門、漳州、北京的當地官員、台商協會。楊鎮浯此行的第一站為漳州台商協會，他表示，廈漳泉是金門最好鄰居，交流在不同領域，廈門因政策上有優勢，但漳州交流也沒有少，有很多可以合作。

楊鎮浯2日下午與漳州台商協會會長林伯彥會談，林伯彥表示，金門與廈門之間的交流相當多，未來應該也會有許多政策發表，他也向楊鎮浯建議未來金門、廈門合作的過程中，也能把漳州納入考慮，希望兩門之間的交流中，漳州能有一席之地，給予漳州一些好的政策。

林伯彥還指出，習近平日前提到要把福建打造成台灣人登陸的第一站，建議楊鎮浯也應把金門打造成陸客登台的第一站。另外，他還提到，廈門每年展覽眾多，或可爭取將其延伸一些到金門去，並希望未來金廈往來時，可以把漳州也納入考慮，漳州客源很多，彼此交流是有所幫助的。

漳州台商協會執行會長呂榜洲說，李沃士時代的三島論壇辦得熱烈，但可惜後續乏力，他希望未來可以持續辦理，「金門對兩岸貢獻很大，不只福建台商，其他地方的台商也都很需要透過小三通。而漳州在李沃士時代就有與漳州市長提過直航漳州港，但因漳州為備用港需要廈門同意被遭拒，他希望雙方進行再次提出，並希望金門協助讓小三通延伸漳州，不僅是台商有需要，也對雙方旅遊有幫助。」

漳州台商協會常務副會長黃義安建議，養老產業在金門是可以發展的產業，不過簽證問題要能解決，最少要能有一個月的居留，若金門有意願協助配合，其實這產業的市場前景很大。

楊鎮浯表示，廈漳泉是金門最好鄰居，交流在不同領域，廈門因政策上有優勢，但漳州交流也沒有少，還是有很多可以合作。在三島論壇部分會繼續來辦，也與賴峰偉縣長聯繫。

對於會中提到的航線問題，楊鎮浯表示，廈門港口管理局在資源排序會有其考量，以及客流的問題，以泉州線為例就曾被提出檢討，但目前泉州航線客流量起來了，因此小三通漳州設點這部分可以再談談看，但還是要看客源穩定度而定，不過就金門來說是樂見的。

楊鎮浯表示，廈漳泉是金門最好鄰居，交流在不同領域，廈門因政策上有優勢，但漳州交流也沒有少，還是有很多可以合作。在三島論壇部分會繼續來辦，也與賴峰偉縣長聯繫。而針對會中提到的航線問題，楊鎮浯表示，廈門港口管理局在資源排序會有其考量，以及客流的問題，以泉州線為例就曾被提出檢討，但目前泉州航線客流量起來了，因此小三通漳州設點這部分可以再談談看，但還是要看客源穩定度而定，不過就金門來說是樂見的。

在產業方面，過去受限歷史背景封閉較久，目前發展過程會傾向保留原有特色，故而較不會有大型製造業，因此觀光、金酒是兩大產業；不過楊鎮浯表示，兩岸物流也是金門要發展的，目前台灣的龍頭產業中華郵政已經有要在金門建設兩岸快件中心。

至於健康產業，則有很多可以與漳州合作，包括安全、有機農業，金門在這方面口碑很好但尚未集團化栽培，台灣雖然接受度高，但目標市場還是在大陸，另外像是微型醫美與安養，金門有兩岸之間最方便的辦證方式、最方便的落地簽，因此金門街頭很多大陸年輕人。

安養部分也是縣府主推重點，政策本來就是會往這方向進行，土地部分也有在努力；此外金大目前已有長照系，人才培育上是有合作空間，唯一問題就是「法規」因素。