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抗議臉書審查機制　百名示威者在FB總部前脫光光入鏡！

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▲2日清晨，臉書紐約總部前出現百名示威者，全裸抗議社群審查機制標準過時。（圖／翻攝自FB／Grab them by the ballot）

▲2日清晨，臉書紐約總部前出現百名示威者，全裸抗議社群審查機制標準過時。（圖／翻攝自FB／Grab them by the ballot）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國紐約Facebook總部2日清晨出現上百名全裸示威者，僅用乳頭圖樣的牌子遮蔽私處，以抗議Facebook和Instagram的藝術性女性裸體的審查機制。該活動名為「#wethenipple」，由美國知名藝術家圖尼克（Spencer Tunick）和全國反對審查聯盟（NCAC）組織並拍攝。婦女權利組織Grab Them By The Ballot也參與其中，並批評這兩個社平台的「審查機制幾乎沒有一致性」。

據CNN報導，該抗議活動共有約100人參與，每人手持男性乳頭圖樣遮掩自己的生殖器，抗議Facebook對藝術性女性裸體的審查標準。婦權組織Grab Them By The Ballot創始人羅勃遜（Dawn Robertson）表示，自從母親節發布附上慶祝詩詞的女性裸體畫後，官方帳號便遭永久禁用，而她個人帳號也因發布裸體女性藝術形象，被封鎖6次，雖然Facebook曾一度道歉，並坦承「做錯了」，但事後她的帳號又遭禁。

▲▼2日清晨，臉書紐約總部前出現百名示威者，全裸抗議社群審查機制標準過時。（圖／翻攝自FB／Grab them by the ballot）

▲「#wethenipple」抗議活動在2日舉辦，由美國知名藝術家圖尼克（Spencer Tunick）和全國反對審查聯盟組織（NCAC）拍攝和組織。（圖／翻攝自FB／Grab them by the ballot）

根據Instagram的社群守則寫道，「我們知道人們可能想分享藝術性或創造性裸體圖，但因為各種原因，網站上禁止發布裸露圖片」。內容寫道，「包含照片、影像等內容，展示性交、生殖器、全裸臀部特寫和某些女性乳房照都被禁止，但乳房術後疤及女性餵母乳的照片允許展示」，並強調「裸體審查政策」將隨時間更加細化。

SHARE THIS POST, It’s the only way to fight back! #WeTheNipple Art Action in front of #Facebook and #Instagram offices this Morning. https://ncac.org/we-the-nipple #StopCensorship These are all male nipple stickers covering female presenting nipples and male nipple cards covering all the participant’s genitalia. There is no reason for Facebook or Instagram to censor this video or block from hashtags. #NCACensorship #chadsmithofficial #bravoandy #pagmi #AndresSerrano #theadamgoldberg #FuckCensorship

Spencer Tunick 發佈於 2019年6月2日 星期日

不過羅勃遜則對此表示，Facebook和Instagram的標準毫無一致性，猶如玩俄羅斯賭盤，「當我發文的時候，永遠都不會知道會不會被封鎖」，即使並非所有裸體都適合在社交媒體上發布，但Facebook的審查表準相當過時，「Facebook可以決定世界對女性裸體的看法，但卻將此視之為一種犯罪，我們必須對此採取行動，因為他們擁有的力量遠超他們應有的」。

「#wethenipple」抗議活動在2日黎明時舉辦，由美國知名藝術家圖尼克（Spencer Tunick）和全國反對審查聯盟組織（NCAC）拍攝和組織。圖尼克則是備受爭議的前衛藝術家，他在世界各地公共場所組織、拍攝了超過120張大型團體裸體照，最近一次則是在澳洲墨爾本的停車場，組織500人一起裸體入鏡。

對於抗議活動，圖尼克則表示，「Facebook沒理由審查該影片或禁止這個主題標籤」。他表示，儘管如今還有違法之虞，但全球對裸體的態度政變得更加自由，甚至某部分是由Instagram所帶動，「裸露是我們對話的一部分，它不是該如此忌諱的事」。

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關鍵字：臉書,#wethenipple,美國,Spencer Tunick,Dawn Robertson,北美要聞

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