誘騙14名女童2年性侵26次！湖南「變態淫魔」被判死

▲「湖南法院加強未成年人權益保護工作情況」通報案情 。（圖／翻攝自新京報）



大陸中心／綜合報導

湖南「變態淫魔」李軼在過去2年時間內，6次進入小學校園內，從教室或者操場上，先後將多名小學一年級女生誘騙至他處性侵，累計14名6至7歲的女童遭其毒手，次數高達26次，其中有2名女童遭多次性侵。大陸最高人民法院核准，將李軼判處死刑。

根據《瀟湘晨報》報導，李軼採取帶被害人外出玩耍、送錢、送小人書（編按：連環畫）等手段，在兩年時間內先後對14名6至7歲的幼女進行誘騙，實施姦淫26次。其中，李軼6次進入某小學校園內，從教室或者操場上先後將8名小學一年級女生誘騙至他處姦淫，2名幼女遭多次蹂躪。

湘西州中級人民法院認為，李軼以外出玩耍、送錢等手段，誘騙姦淫受害的行為已構成強姦罪；經查，李軼為一名強姦積犯，此前曾因姦淫幼女被判處10年有期徒刑，惟刑滿釋放後仍不思悔改，他繼續對幼女伸出魔爪。

法院認為，李所犯罪行極其嚴重，社會危害極大，且是積犯，應依法從重處罰，故判處死刑，剝奪政治權利終身。李軼以量刑過重為由提出上訴，但被湖南省高級人民法院駁回，維持原判，並依法移送最高人民法院復核。最高人民法院核准對被告人李軼的死刑判決。

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