美國大峽谷2個月內4人亡！　觀光客「為了自拍不要命」

▲園區內設有安全路徑，但常有遊客違規跑到懸崖邊拍照。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



國際中心／綜合報導

美國著名景點大峽谷公園（Grand Canyon）今年3月至4月發生4起遊客墜谷事件，短短2個月就有4人在此喪命，其中有2人都是拍照時不慎失足摔落。公園管理員菲斯特（Kris Fister）表示，之所以沒有圍柵欄，是因為不想破壞大自然原始樣貌，「遊客要走在園方規劃的路徑上，而不是懸崖邊，這應該是大家都知道的基本常識」。

據《法新社》報導，今年發現的第一具屍體是位日本遊客，3月到此旅遊時距離懸崖太近，不小心失足卡在峭壁間的樹叢，另一名50幾歲的澳門遊客今年3月28日到大峽谷賞景，在老鷹岩（Eagle Point）自拍時滑了一跤，墜落到1000英尺（約300公尺）深的峽谷，儘管同團友人馬上報警求墜，但他仍傷重身亡。

▲若不慎墜落山谷死亡，必須出動直升機吊掛遺體。（示意圖／達志影像／美聯社）



管理員菲斯特指出，園區內有多位穿著灰色軍裝的護林員在巡邏，不斷提醒遊客要保持安全距離，但「還是常常有人冒險走到懸崖邊緣」。有外國媒體不久前就直擊，有位年輕觀光客不顧生命安全，直接站在峽谷旁開心拍照，差一步就會墜落山谷，讓一旁的遊客凱莉（Kathryn Kelly）直呼，「我在這裡視野就很清楚了，有必要站到懸崖邊嗎？」

大峽谷國家公園曾做過統計，每年有超過10人在這死亡，墜谷只是原因之一，還包括了高山症、脫水、遭毒蛇咬等等，呼籲遊客們不要忽視路旁的警告牌，行走在安全路線上才是上策。

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