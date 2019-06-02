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川普明出訪「英國人超不爽」　華郵：他挺誰當首相誰就倒楣

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▲▼川普與梅伊。（圖／路透社）

▲ 川普與梅伊。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）7日將辭職下台，美國總統川普（Donald Trump）5月底大方點名自己看好的下任首相候選人，卻也引發干預選舉的爭議。《華盛頓郵報》指出，英國是美國幾十年來最親密的盟友，近來遭遇最嚴重的政治危機；若退歐對英國來說是一罐汽油，川普很可能就是那根火柴。

川普3日至5日間將到訪英國，展開推遲已久的國是訪問，恰好碰上英國漫長又曲折的脫歐過程最低潮。他一直以來都強力支持英國脫歐，對退歐的方式也有一套自己的想法，但這可能使問題更加複雜。且川普過去還曾批評將為此問題下台的梅伊，但他到訪期間，梅伊還在任。

《華盛頓郵報》上月31日報導，川普與英國脫歐黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）和下屆首相熱門人選強生（Boris Johnson）關係密切，儘管他的公開行程上並未排定與他們會晤，但他們可能突然在川普訪英期間突然現身，據傳會出現在美國駐英大使約翰遜（Woody Johnson）4日晚間在溫菲爾德宮舉辦的晚宴上。

英國民眾預料，川普無法克制自己不在這個處於政治敏感時期的國家投下一兩顆手榴彈。前英國駐北約大使湯姆森（Adam Thomson）便預言，「他會針對英國退歐問題發表可怕的言論，惹火一半以上的英國人。」

但湯姆森也表示，川普可能會發現，他的任何干預帶來的影響都會與他預想的完全相反，因為他在英國非常不受歡迎，「支持強生將會傷害他，不會幫上他。讚揚無協議脫歐也將傷害、而非幫助無協議脫歐派。」

川普日前接受小報專訪時批評梅伊的脫歐方式，稱梅伊沒有聽取他的建議，同時稱讚她的對手強生。他還表示，「法拉吉是我的朋友，強生也是我的朋友。也許支持誰不干我的事，但這2個人我都很尊重。」

隨後，川普上月31日接受《太陽報》專訪，針對12名可能接任的人選表示，「事實上，我認真的研究過，也認得每一名候選人，但我認為鮑里斯會做得很好，會非常出色。我很喜歡他，一直都很喜歡他。我不知道他會不會被選上，但我認為他是個很棒的人、很有才華的人。他一直都對我和我們的國家很積極。」

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