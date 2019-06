「週休3日」還加薪！　老闆開心效率提高...員工壓力也減輕

▲台灣工時高居全球第四長。(圖/Pixabay)

國際中心/綜合報導

英國的律師事務所普利茅斯(Portcullis Legals),為了因應該國工會近來提倡讓人民「一週工作四天」的福利,日前決定讓公司進行為期五個月的「週休3日」新制。實驗中也讓總經理特雷福沃斯(Trevor Worth)感受到,員工們真的變得更快樂,且也讓客戶得到更好服務,最後因為大家工作效率的提升,還幫大家加了薪!

We are extremely proud of putting in place the 4 day week and amazed at the response and media coverage we have received globally! It’s the way forward! https://t.co/EsoMVtDmSR @Four_day_week @trevorworth