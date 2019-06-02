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「週休3日」還加薪！　老闆開心效率提高...員工壓力也減輕

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▲▼台灣工時高居全球第四長。（圖／Pixabay）

▲台灣工時高居全球第四長。（圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國的律師事務所普利茅斯（Portcullis Legals），為了因應該國工會近來提倡讓人民「一週工作四天」的福利，日前決定讓公司進行為期五個月的「週休3日」新制。實驗中也讓總經理特雷福沃斯（Trevor Worth）感受到，員工們真的變得更快樂，且也讓客戶得到更好服務，最後因為大家工作效率的提升，還幫大家加了薪！



 

綜合外媒報導，該事務所是英國最早進行減少工作天數實驗的公司之一。特雷福沃斯表示，讓員工的壓力變小，反而讓工作效率提高，而且團隊也變得更快樂了。

素來以加班文化著名的日本，早在2017年也開始提倡減少工時，「一週工作四天」讓已經老年化的社會中，年輕人可以安排更多的時間照顧高齡父母或者幼兒。

紐西蘭的不少企業中，也在去年初開始進行5到6個月的「一週工作四天」實驗，而研究證實此舉確實是讓員工的生產效率提高了20％。領導此實驗之一，紐西蘭的信託公司「永恆守護者」（Perpetual Guardian）的執行長巴恩斯（Andrew Barnes）表示，起初發現，職員會因為減少工時而感到怕達不到目標的壓力，導致生產水平降低，但接著，等到他們逐漸適應後，對企業的參與度與滿意度都會大幅提升，生產力也沒有下降。

台灣工時高居全球第四長，以致近年來過勞死的案例頻傳，從《勞動基準法》修法與再修法的過程中，台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆也曾表示，若要過勞案例不再發生，針對違法雇主，政府應要帶頭嚇阻、提高罰則。他以美國勞動法令為例，企業若歧視員工，經法院審判後開罰就是百萬美元起跳，試圖產生嚇阻效用，反觀台灣法令就是嚇阻守法企業，縱容少數惡意違法企業。

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