老司機車聚！上百輛汽車塞爆洛陽停車場　民眾3小時報警10次

突發中心／台北報導

網友上月31日在社群軟體上號召汽車愛好者至洛陽停車場，舉辦車聚互相交流心得，上百輛汽車塞爆停車場；期間被附近居民投訴指稱噪音太吵，屢勸不聽，報警10次。警方表示，將蒐集該車聚違反噪音管制法等相關影像，移請環保局依法處置。

▲車聚噪音被附近民眾抗議。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



網友在社團內寫道，「上次老司機們隨便約約，沒想到來了40幾台，這次～我們辦個大型的，百台的，專業的，高水準的，一樣不限廠牌，不限車種。」當天果然來了超過上百輛汽車，雖然現場大家平和，無甩尾競技等失序狀況發生，但仍因喧嘩聲、排氣聲太大，引起附近鄰居不滿投訴。

▲警方到場關切。



警方表示，接獲報案後，晚上約11時許就有派員前往大聲向全眾喊話制約，經屢次勸導狀況仍未排除；蘇員因此手持警棍向地面敲打嚇阻，到隔天凌晨1時許，共接獲報案10次。

事後警方指出，蘇員執勤過程，受現埸民眾鼓噪起伏，未作好情緒控管，本分局將再加強員警教育；另本分局將蒐集該車聚違反噪音管制法等相關影像，移請環保局依法處置。

【更多新聞】

反年改大將涉性侵 安置少女爆料「每次給1000元」還逼別人幫側錄



影／畫面曝光！他闖「中線車道攔車」遭2車撞輾 屍彈面前...妻狂奔痛哭



影／臉書喜PO愛車照！兒觸電躺地沒人敢救...母崩潰「沒斷電」：社會要還我公道