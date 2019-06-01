星巴克人魚變龍貓！南韓藝術家「創意改造紙杯」畫出人生　狂吸19萬粉

▲ 金秀民的作品相當多元，包括在床上滑手機卻不小心手滑、將手機掉到臉上的人魚。（圖／翻攝自Instagram／fseo，下同）

國際中心／綜合報導

喝完一杯熱騰騰的星巴克以後，我們都會將印有綠色女神LOGO的紙杯隨手丟進回收桶，但你有想過這個杯子也可能成為藝術品嗎？南韓藝術家金秀民（김수민，音譯）以一雙巧手和簡單的工具，將星巴克紙杯上的雙尾人魚改造成學生妹、小丑、罪犯、中年大叔等各式各樣的人物，立體感十足，吸引近19萬人追蹤。

金秀民總是會將成品的照片和製作過程的影片一起上傳，由他1月的麵包超人作品中可見，他先將LOGO塗白，再以綠色畫筆描出戴著雙尾人魚皇冠的卡通人物。由他圓圓的臉頰、披風和衣服上的笑臉就可以確定，這個角色就是麵包超人無誤。金秀民接著塗上背景的綠色部分，畫上面包超人經典的臉頰和鼻子，在杯底簽名後便大功告成；過去也以一樣的方法創造出七龍珠裡的弗利沙、披頭四過馬路等等。

▲▼ 展覽展出金秀民改造過的無數個杯子。

再加上一把刀的話，金秀民的作品就更加精彩了。他會將紙杯挖空，生動的表現人魚跨欄、跳繩、攀岩、溜滑板等動作。他去年11月上傳立體的龍貓作品，將人魚畫成一手拿咖啡、一手撐傘等公車的女孩，就連公車時刻表都仔細畫上，接著將其餘空白部分都割掉，僅剩下後方一隻超大龍貓，再畫上五官和拿著傘柄的手，讓杯蓋成為他的雨傘。由於杯子是圓筒形狀，放上轉盤的話，從每個角度看都有不同韻味。

此外，金秀民還有一系列引起許多人共鳴的作品。他在紙杯上畫出無奈掏錢的西裝男子，放在交通卡加值機前拍照；他畫出表情苦悶、高跟鞋卡在石磚中的套裝女性，放在施工中的地板上拍照；他畫出中槍倒地、血流滿地的士兵，將紙杯放倒在溼溼的地上拍照；他畫出穿著破爛的男子，將紙杯捏皺後放在公園長椅上拍照，刻畫出社會上形形色色的人們。

▲ 金秀民巧妙的描繪出社會上各個小人物的樣貌。

他的創作不僅相當精緻可愛，令人不禁會心一笑，也讓人在忙碌的生活中獲得一絲放鬆。除了辦展供粉絲觀賞以外，他還可以用紙杯做出杯緣子，也將他創作出的各種角色做成徽章，更不吝分享他慣用的畫筆等等。有時間的話，下次去星巴克不妨點一杯熱飲，看著金秀民的影片一起來幫雙尾人魚變身吧！