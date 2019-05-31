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潘斯喊話「盡快釋放2加國公民」　耿爽：希望加方認清後果糾正錯誤

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▲▼康明凱與史派佛都在北京遭到拘捕。（左圖／路透，右圖／翻攝自推特@mpspavor）

▲康明凱與史派佛都在北京遭到拘捕。（合成圖／路透社、翻攝自推特@mpspavor）

大陸中心／綜合報導

美國副總統潘斯（Mike Pence）30日訪問加拿大時表示，美國對2名加拿大公民在中國被逮捕表示強烈反對；此外，他也強調，為了兩國的安全和國民利益，美國將與加拿大站在一起。大陸外交部發言人耿爽回應稱，「希望加方認清為美國火中取栗的後果，及早採取行動糾正錯誤。」

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／路透社）

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）籲中方盡快放人。（圖／路透社）

大陸外交部今天舉行例行記者會，現場媒體問到「美國副總統潘斯與加拿大總理杜魯道再次呼籲中方釋放被逮捕的2名加拿大人。潘斯副總統稱，如果川普總統在 G20 大阪峰會期間與習主席會見，將討論這一問題，中方對此有何評論？」對此，發言人耿爽在回覆媒體詢問時，做出上述表示。

耿爽稱，關於康明凱和史派佛被依法逮捕案，我們已多次闡明立場、介紹情況，我不再重複。他也強調，我這裡只提醒一句，我們希望加方認清為美國火中取栗的後果，及早採取行動糾正錯誤，不要讓自己受到的傷害越來越大。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人耿爽31日在例行記者會上回覆媒體提問。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

路透社記者在提問中，還問及了中美領導人在G20大阪峰會期間舉行會晤的情況。對此，耿爽表示，中美元首一直透過各種方式保持著聯繫，關於你問到的具體會晤，我目前沒有可以提供的情況。

國際危機組織（International Crisis Group）的東北亞資深顧問、加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）去年12月10日遭北京當局拘補，案件目前正在審理中。有關部門透露，康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，透過中國大陸境內的關係人，竊取、刺探敏感訊息和情報。至於另名被逮的加拿大商人史派佛（Michael Spavor），則被指為是康明凱的重要情報關係人。

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關鍵字：加拿大,公民,釋放,潘斯,康明凱,史派佛,大陸外交部

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