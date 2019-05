杜特蒂怒了「69箱洋垃圾」還給加拿大　廢棄物、尿布全運回去

▲菲律賓把垃圾送回加拿大。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

菲律賓與加拿大上演「洋垃圾戰爭」,69個裝滿廢棄物的貨櫃31日凌晨被載往加拿大,顯現出總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)不願繼續接收這些垃圾。菲國外交部長陸辛(Teodoro Locsin)也在推特貼出船隻駛離的畫面,正式向垃圾說再見,「掰掰,正如我們所說的那樣!」

Baaaaaaaaa bye, as we say it. pic.twitter.com/VetL4fP4Nj