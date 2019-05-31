杜特蒂怒了「69箱洋垃圾」還給加拿大　廢棄物、尿布全運回去

▲菲律賓把垃圾送回加拿大。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

菲律賓與加拿大上演「洋垃圾戰爭」，69個裝滿廢棄物的貨櫃31日凌晨被載往加拿大，顯現出總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）不願繼續接收這些垃圾。菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin）也在推特貼出船隻駛離的畫面，正式向垃圾說再見，「掰掰，正如我們所說的那樣！」

Baaaaaaaaa bye, as we say it. pic.twitter.com/VetL4fP4Nj — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) 2019年5月31日

加拿大一間私人公司約5年前派出船隻，非法在菲律賓傾倒好幾公噸的垃圾，此舉引發兩國陷入口水戰。69個裝著腐爛廢棄物的貨櫃31日終於在菲國蘇比克灣啟程，朝加拿大溫哥華前進；來自「綠色和平」（Greenpeace）、菲律賓生態廢棄物聯盟（Ecowaste Coalition）的環保人士則搭乘小艇出海，拉起寫有「菲律賓：不是世界垃圾場」的布條。

事實上，杜特蒂早就威脅過強行運回廢棄物，甚至要加拿大「吃下垃圾」；官方聲稱，103個貨櫃在2013到2014年間被運至菲律賓，而且並不是可以回收的塑膠垃圾，即使已丟棄好幾個箱子，最後仍是留下69個櫃子，裡面裝滿電子、家庭廢棄物等，還有用過的尿布，停靠在菲律賓的兩座港口。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）2017年表示，垃圾問題已經解決。然而，加拿大本月15日未能在最後期限收回垃圾，菲律賓便決定撤回駐加拿大大使。

對於垃圾將被運回來的消息，加拿大環境部長麥肯納（Catherine McKenna）則感到很歡迎，她30日告訴記者，正在與菲律賓密切合作。

洋垃圾的議題近期吵得沸沸揚揚，馬來西亞28日決定把總重450公噸的塑膠垃圾送回來源國，這些丟出垃圾的國家分別是美國、英國、日本、中國等。馬來西亞環境部長楊美盈（Yeo Bee Yin）認為，富裕國家應該檢視自己管理塑膠廢料的能力，並停止把垃圾運往開發中的國家。

馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）30日在東京批評美國、加拿大、日本等國，把不可回收的廢棄物送到較貧窮的國家，此舉非常不公平。