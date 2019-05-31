辯論過後　劉欣、雷根互邀再會「這是一場有益的對話」

▲雷根與劉欣。（合成圖／翻攝自Twitter、微博、路透社）

記者馬叔安／綜合報導

福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan）與中國國際電視台（CGTN）主播劉欣，30日早上針對貿易戰進行辯論之後，兩人都在Twitter上發文向對方喊話。劉欣表示，很高興有機會雙方能以對話取代爭論，「相信這也是妳心中所盼」。雷根則寫道，感謝對方提供的深度視角，「希望早日再會。」

劉欣在當地時間29日晚間9點47分發文，開頭感謝雷根的主持，「此刻，我們需要的是冷靜而非激化，期待與妳有其他的對話。」雷根則在當地30日下午4點15分發文，「我同意這是一場有益的對話。」

Thank you @trish_regan for hosting me. Really appreciated the opportunity to have a dialogue instead of a debate. I guess this was what you had in mind too, because at this moment, we need to cool down instead of heating up. Looking forward to having another conversation... — LIU Xin (@thepointwithlx) 2019年5月30日

劉欣在辯論結束後，接受節目主持人白岩松的採訪，針對自己為何在辯論過程中沒有向雷根提問，她解釋，「FOX電視台的觀眾，很多對中國有很大的不滿和誤解，如果我再咄咄逼人，不斷地反問想要求勝，那麼我在他們眼中的形像一定是非常負面的，對中美兩國人民間的溝通完全沒有好處。」

▲劉欣接受白岩松訪問。（圖／翻攝自央視）

此外，她也提到很期待雷根未來也能上她的節目，「我覺得這樣一來一往是很棒的故事，如果雷根想來中國，我也很樂意當地陪，讓她來看看中國是什麼樣子，未來她回到自己節目時談到中國，語氣語調絕對會不一樣的，那我就算是真正的贏家了。」

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