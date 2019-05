辯論過後　劉欣、雷根互邀再會「這是一場有益的對話」

▲雷根與劉欣。(合成圖/翻攝自Twitter、微博、路透社)

記者馬叔安/綜合報導

福斯商業頻道女主播雷根(Trish Regan)與中國國際電視台(CGTN)主播劉欣,30日早上針對貿易戰進行辯論之後,兩人都在Twitter上發文向對方喊話。劉欣表示,很高興有機會雙方能以對話取代爭論,「相信這也是妳心中所盼」。雷根則寫道,感謝對方提供的深度視角,「希望早日再會。」

劉欣在當地時間29日晚間9點47分發文,開頭感謝雷根的主持,「此刻,我們需要的是冷靜而非激化,期待與妳有其他的對話。」雷根則在當地30日下午4點15分發文,「我同意這是一場有益的對話。」

Thank you @trish_regan for hosting me. Really appreciated the opportunity to have a dialogue instead of a debate. I guess this was what you had in mind too, because at this moment, we need to cool down instead of heating up. Looking forward to having another conversation...