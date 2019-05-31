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時間到自動銷毀郵件！Gmail機密模式下月擴及至G Suite用戶

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▲▼Google,Gmail,谷歌,信箱。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google宣布，機密模式將於6月25日針對G Suite用戶正式部署。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

Google周四（30）宣布將針對G Suite用戶開啟Gmail的「機密模式」（Confidential Mode）功能，未來企業版公司用戶將可透過此模式限制收件者在收到電子郵件時可執行的操作。

Google去年開始針對Gmail提供機密模式，該模式也在去年8月從電腦版擴及至手機應用程式版本，而今年3月起，也開始在G Suite提供beta版的機密模式。Google周四則宣布，機密模式將於6月25日針對G Suite用戶正式部署。

使用者可透過機密模式（Confidential Mode）傳送郵件和附件，並設定條件以限制收件者在收到電子郵件時可執行的操作，如限制轉發、下載、列印或複製內容等，同時也可設定郵件到期日期，時限一到收件者便無法再檢閱該郵件，藉此保護機密資訊。

▲▼Gmail機密模式。（圖／截至Gmail）

▲撰寫新郵件的下方點選「鎖頭時鐘」可開啟／關閉機密模式。（圖／截至Gmail，下同）

要在網頁版啟用機密模式，可在撰寫新郵件的下方點選「鎖頭時鐘」來開啟／關閉機密模式。使用者可設定郵件到期日期，或設定簡訊密碼等條件限制，期限最短為24小時，接著分別為一週、一個月、3個月、與最長則為5年。若是要在Android及iOS版Gmail應用程式上開啟這項功能，可點選「撰寫」圖示後，在右上方的「更多」圖示中找到「機密模式」開啟即可撰寫機密電子郵件。

▼郵件期限最短為24小時，接著分別為一週、一個月、3個月、與最長則為5年。

▲▼Gmail機密模式。（圖／截至Gmail）

不過Google也提醒，此功能雖能防止收件者不小心將您的電子郵件內容外洩，但它無法阻止收件者利用螢幕擷取或是拍照等其他存取方式擷取郵件內容，懷有惡意的收件者或擁有惡意程式的收件者仍可能會複製郵件或附件。

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關鍵字：Gmail,機密模式,App,電子郵件

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