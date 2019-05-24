華為自研系統堵Google　蘋果工程師曝「真相」：等於直接放棄市場

▲Google停止華為部分合作。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

美國科技巨頭Google在美國商務部的禁令要求下，將停止和華為手機的部分合作。面對美中貿易戰廝殺，華為傳出將採自研系統「鴻蒙」備戰；對此，在蘋果公司實習的工程師吳泓霖分析，中國大陸早就已經有屬於自己完整的 Android 生態系，開發出一套全新的系統很明顯不是明智的選擇，這麼做等於是直接放棄已經存在的市場。

▲華為北京門市。（圖／記者曾俊豪攝）

華為目前的智慧型手機產量僅次於三星，是全球第二大製造商，且原定明年將趕超三星、搶下第一。對於華為傳採自行研發的系統反制Google，一名在蘋果公司擔任實習工作的工程師吳泓霖認為，「華為到底能不能自己搞出一套全新的作業系統，形成所謂 3 強鼎立（iOS / Android / 華為 OS）？我認為機會非常低。」

他直言，「作業系統不是喊口號，找工程師爆肝就可以生出來的。Apple iOS 基於 macOS，Android 基於 Linux 和 Java，這些都是早已廣泛應用的科技了。」吳泓霖接著表示，「Google 2016 年起內部開始開發一套從 0 做起的實驗性作業系統 「Fuchsia」，目前還不知道離完成有多久呢，華為有比 Google 有更深厚的實力，或是比較早開始發展嗎？更為實際，也應該是華為會採取的方法，應該是基於開源的 Android 建立屬於自己的生態圈。」

▲華為表示，將繼續提供現有用戶安全更新。（圖／路透社）

對於中國大陸的手機市場，吳泓霖表示，中國手機並不是只有華為一家，還有 OPPO、小米、vivo 等各大品牌百家爭鳴，「這些手機全部都是用 Android 系統，加上中國不能使用 GMS 的原因，其實早就已經有屬於自己完整的 Android 生態系了。因此只看中國境內來說，Google 存不存在其實影響不會太大，開發出一套全新的系統（不相容 Android）很明顯不是明智的選擇，這麼做等於是直接放棄已經存在的市場。」

▲Samsung Pay 。（圖／記者洪聖壹攝）

他接著分析，中國以外的 Android 裝置除了極少數例外，基本上全部都會搭載 GMS，像是Samsung 很早開始就計畫要脫離 Google 的掌控，建立起自己所謂的「生態系」，不僅有自己的應用市集（Galaxy Store）、瀏覽器（Samsung Browser）、智慧助手（Bixby）、電子支付（Samsung Pay）、智慧手錶系統（Tizen）等，但是說了這麼多，Samsung 還不是得乖乖搭載 GMS，被 Google CTS / VTS 認證壓得死死的，因為 Google Play Store 和 Google apps 並不能夠輕易複製的，「華為想要在國際舞台重製自己的一片天，還有很長的路要走，至少目前甚至比 Samsung 還要落後。」

吳泓霖在文末直言，美國實質上掌握了全世界很大一部份的作業系統 （Android, iOS, Windows, macOS）和網路（Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp…），說實在也是讓人細思極恐。他強調，「科技上的突飛猛進相對簡單，但是想要改變一個已經飽和的軟體平台是極度困難的，有誰還記得 Windows Phone？」

▲Google終止華為服務事件一覽。（表／記者李瑞瑾製）

▲「刷機達人」解析華為擬採自研系統備戰。（擷取自Facebook，如遭刪除請見諒。）

