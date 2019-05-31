美國中部「半個月泡暴雨中」　8州災情慘烈…龍捲風還加碼登陸

▲美國暴雨水災頻傳。（圖／達志影像／美聯社下同）

國際中心／綜合報導

美國中部8個州遭到多日來的暴雨侵襲，幾乎都成了水鄉澤國，當地居民收到政府、警消指示陸續遷移出原本的居住地避難，根據氣象局官員表示，這樣不穩定的氣候帶來的暴雨、雷擊、洪水等災難將會再持續一段時間，甚至還出現可能會出現龍捲風，呼籲大家要特別注意安全。

綜合外媒報導，美國當地時間30日，美國多處遭到洪水侵襲，其中包括明尼蘇達州、愛荷華、密蘇里、路易斯安那、密西西比、伊利諾州等，不僅暴雨連下好幾日，甚至出現高速龍捲風登陸，捲起漫天的灰塵和物品看的民眾相當害怕。

▲因為極遭的氣候，讓天色相當暗沉。

奧克拉荷馬州長表示，這樣的天氣已經持續很多天，本州的東部也都出現洪水飯和，大壩也都開啟閘口做好準備，對於這樣的天氣狀態真的太令人感到不可思議。而在其他州的災情也陸續傳出，甚至已經造成人員傷亡，這樣的詭譎的天氣同樣也對應到美國南部的都市，出現破紀錄的高溫。

此外，這次也是密西西比河沿岸90年來汛期出現最長的一次，其實自本月初開始，美國德州就已經率先出現相當糟的氣候，當時不是暴雨就是冰雹，積水讓許多車輛頓時成為廢鐵，但卻沒想到惡劣的狀態持續將近一個月，災情更是蔓延。

▲美國東部將近半個月遭到暴雨侵襲，災情慘重。