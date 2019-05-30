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非洲豬瘟疫區新增北韓！31日凌晨0時起南韓入境100%行李檢查

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲北韓爆首例非洲豬瘟疫情。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（30日）晚上指出，北韓今天向世界動物衛生組織（OIE）通報發生非洲豬瘟案例，是亞洲地區繼大陸、蒙古、越南及柬埔寨後第5個發生非洲豬瘟疫情的國家，也是東北亞第1個發生疫情的國家。自31日凌晨零時起將對來自南韓旅客進行100%手提行李檢查。

應變中心表示，依據OIE疫情資訊，疫情發生在該國中西部Chagang-Do省的一處豬場，該發生地區靠近大陸發生案例首例的遼寧省，飼養99頭，其中77頭發病死亡，致死率達100%，其餘22頭已進行撲殺。

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▲▼北韓爆發非洲豬瘟疫情，31日零時起韓國來台班機，手提行李全面檢查。（圖／防檢局提供）

▲31日零時起韓國來台班機，手提行李全面100%檢查。（圖／防檢局提供）

應變中心指出，目前桃園機場因入境旅客人數較多，除託運行李已全面檢查外，手提行李則針對來自高風險地區（包含陸、香港、澳門、越南、寮國、柬埔寨、緬甸及泰國）的旅客，由航警局與防檢局共同執行全面檢查，因北韓與南韓比鄰，且無明顯地理疆界，唯恐疫情擴散，防檢局將南韓列入高風險地區，自31日凌晨零時起對來自南韓旅客進行100%手提行李檢查，其他機場則已對所有入境旅客託運行李及手提行李，由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行檢查。

應變中心特別呼籲，疫情在亞洲擴散的時刻，國內養豬業者應儘速提升養豬場生物安全防護措施，嚴防疫病入侵，不要讓所有防疫的辛勞破功。應變中心也提醒往來台灣與南韓兩地的旅客，千萬不要違規自南韓攜帶豬肉產品入境。

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關鍵字：非洲豬瘟,北韓,疫情,機場,行李,檢查,韓國

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