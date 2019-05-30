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守護新化民眾行的安全　業者捐太陽能LED爆閃警示燈

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▲百盈實業公司總經理葉能蓁，在新化區區長吳金喜牽線下，慨贈「LED爆閃警示燈」70組、警車專用路檢警示燈6組給新化分局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲百盈實業公司總經理葉能蓁，在新化區區長吳金喜牽線下，慨贈「LED爆閃警示燈」70組、警車專用路檢警示燈6組給新化分局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化警分局繼八德開發公司捐贈太陽能LED爆閃警示燈之後，百盈實業公司總經理葉能蓁，在新化區區長吳金喜牽線下，5月30日慨贈「LED爆閃警示燈」70組、警車專用路檢警示燈6組給新化分局，由警方在新化分局轄區內易肇事與重要路口設置，提醒過往人車注意安全，及以維護員警夜間執行路檢之安全。

葉能蓁總經理對於員警維護地方治安、交通不遺餘力，表達肯定與嘉勉，慨贈LED爆閃警示燈70組及警車專用路檢警示燈6組，提供各派出所設置在轄區易肇事及燈光昏暗彎曲路段，於夜間藉由閃爍紅藍燈，提醒用路人注意減速慢行，以避免交通事故發生及員警夜間執勤安全。葉總經理「熱心捐贈」與「回饋社會」之義行，令人感佩讚賞。捐贈儀式由新化分局長代表受贈，並回贈感謝狀。

新化警分局長方國璽表示，交通安全單靠警方執法僅能一時嚇止，且員警無法長時間於每個路口及路段執勤，本次結合轄區在地熱士紳，運用科技產品共同打造道路安全帶，使來往民眾能清楚了解哪一處是易肇事路口，哪一段是易肇事路段，讓民眾只要看到｢爆閃燈」的閃爍亮光，就能提醒自己要提高警覺放慢車速，小心行駛，共同建立一個員警執勤、民眾安全，雙贏的環境，相信對提高轄區交通安全必有立竿見影之效。

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關鍵字：新化,行的安全,太陽能,LED,爆閃燈

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