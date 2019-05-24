分區眾神會議　新化山上左鎮各宮廟簽訂優質宮廟行動公約

▲「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，廣邀新化區、左鎮區、山上區轄內50餘間宮廟主委、幹部，簽署行動公約，共同創造府城優質宮廟文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府推動「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，5月24日日晚上7時30分在新化分局禮堂召開，廣邀新化區、左鎮區、山上區轄內50餘間宮廟主委、幹部，由市警局長黃宗仁親自主持，各宮廟代表對警方用心表示肯定，紛紛簽署行動公約，共同創造府城優質宮廟文化。

市警局長黃宗仁與市府各局處代表一起出席舉行座談，會議前由頗富盛名「大目降囡仔宋江陣」到場表演，該囡仔宋江陣都是在地國中、小學學生所組成，具有文化傳承的意義，現場充滿活力的表演，增添座談會的熱鬧氣氛。

黃宗仁局長在會議中表示，優質宮廟、文化府城是台南市民所期待，因此推動宮廟的自律行動是必走的路，行動公約意涵不是要限制宮廟活動，而是要是讓各宮廟間能自主管理，改善民眾對遶境不良感受，使神明也會遵守交通規則看紅綠燈、注重環保不多放炮、更不打架滋事。台灣各地多起「陣頭暴力」事件引發關注，為維護優質宮廟文化，市警局將展現魄力，對發生脫序行為，立即啟動快打部隊，將滋事者繩之以法，絕不寬貸。

座談會中更有新化在地民俗活動陣頭、轎班負責人現身經驗分享，其表示所屬之陣頭、轎班在遶境活動前均有訂立契約，規定參與之人員在操演時，除應避免飲酒，不得隨意丟擲菸蒂、垃圾，更不能有搶轎、打架、滋事等衝突行為，如有違反契約內容，將扣團費或不再合作，並將列入黑名單封鎖，如此才能在第一時間掌握、約束參與陣頭、轎班人員的行為，確保參與活動的民衆信徒安全，其作法與市警局推動行動公約之精神不謀而合。

新化分局方國璽分局長於會議中報告優質宮廟行動公約內容及配合辦理事項，係以「自律為主，他律為輔」之策略，並採獎勵、獎助措施，共創廟會優質文化，主要精神是以「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等六大主軸。在場各宮廟代表均表示熱烈響應贊同，新化朝天宮主委許滄淵、保生大帝廟主委林志聰議員、太子宮主委李明瑞等人也率先簽署公約。

市警局長黃宗仁再次強調，台南市是「眾神之都」，擁有全台歷史最悠久、最豐富多元的傳統宮廟與民俗信仰活動，台南市政府更從2013年起，即在推行優質宮廟文化，此亦是黃偉哲市長發揚光大宮廟文化的施政重點，這次藉由推動行動公約的方式，具體化優質宮廟的內涵，讓所有宮廟能力行自律原則，市政府亦從旁給予奬勵及鼓勵，使神明也會遵守交通規則看紅綠燈、注重環保不多放炮、更不打架滋事，相信台南宮廟做得到，台灣宮廟也一定做得到，進而成為台灣宮廟的新模式，形塑台灣優質宮廟文化的新典範。