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影／「女砲班」亮相！　執行M110A2自走砲射擊任務

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記者陶本和、呂佳賢／屏東報導

漢光35號演習第四天，陸軍30日在屏東展開「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」。其中，由9位女性官兵組成的女砲班，執行M110A2自走砲實彈射擊，成為本次演習的亮點，備受各界關注。

陸軍上午在屏東展開「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，模擬敵軍採空降突擊作戰、船團突擊登陸等方式，對我潮屏地區實施三棲突擊進犯，國軍則依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」之作戰指導，整合作戰區內三軍兵、火力。根據軍方統計，本次演訓，動員3000名官兵，超過1萬4000發各式砲彈射擊。

▼漢光嬌點陸軍女砲兵排。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼漢光嬌點陸軍女砲兵排。（圖／記者呂佳賢攝）

▼漢光「嬌點」陸軍女砲兵排。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼漢光嬌點陸軍女砲兵排。（圖／記者呂佳賢攝）

本次演訓中，由軍備局研製、搭載美製30公厘MK44鏈砲、具備反裝甲能力的CM-34雲豹八輪甲車亮相；此外，還有43砲指部9名女兵組成的女砲班執行M110A2自走砲射擊任務。

砲班砲長張家瑩下士表示，女砲班成員雖然在過程中可能比男生要辛苦，因為在體力上，可能會不如男生，但仍會透過單槓、跳繩等多種訓練來提升自己的肌耐力。

對於這次實彈射擊，張家瑩表示，這證明了在實戰時全女性官兵的砲班一樣可以投入戰鬥，縱使實戰時心情難免緊張害怕，但只要透過多次練習就能夠克服。

▼漢光「嬌點」陸軍女砲兵排。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼漢光嬌點陸軍女砲兵排。（圖／記者呂佳賢攝）

▼中科院CM34-30公釐機砲車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼中科院CM34-30公釐機砲車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼中科院CM34-30公釐機砲車。（圖／記者呂佳賢攝）

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