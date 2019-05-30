影／震撼！漢光灘岸殲敵實彈射擊　單日狂射1萬4000發各式砲彈

▲聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（影／記者呂佳賢攝，下同）



記者呂佳賢、陶本和／屏東報導

漢光35號演習第四天，陸軍30日在屏東展開「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，模擬敵軍採空降突擊作戰、船團突擊登陸等方式，對我潮屏地區實施三棲突擊進犯，國軍則依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」之作戰指導；根據軍方統計，本次演訓共發射1萬4000發各式砲彈。

在演訓一開始，由空軍F-16、IDF戰機、海軍濟陽級艦，以及陸軍雷霆2000多管火箭率先對敵實施遠程攻擊，削弱敵軍戰力。其中，國造雷霆2000多管火箭每車掛載3箱MK15火箭彈計60枚。

第二波「灘岸殲敵」作戰操演，由陸軍AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、AH-64E阿帕契直升機對海面目標實施攻擊，並以M109A2、M110A2自走砲、CM11勇虎戰車、CM23迫砲車、CM34 30公厘機砲戰鬥車等武器裝備，分別對海上目標進行射擊，均能有效精準命中目標。

聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊演習最大亮點，在於最新型由中科院自行研發之具反裝甲能力的CM34 30公厘機砲戰鬥車，納入演習實地驗證有效射程為2000公尺，相較於現行的40公厘榴彈槍車型，無論其火力及防護力，更能有效提升整體作戰能力，成為新一代捍衛臺海的堅實戰力。

國防部長嚴德發表示，這些操演科目均充分展現出三軍部隊，平日勤訓精練的成果和高昂的戰志，無論是計畫作為、後勤補保、指揮管制、到精準打擊，都能顯示出國軍是一支專業、能戰、敢戰的鋼鐵勁旅，有信心必能貫徹三軍統帥蔡英文總統對國軍「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」的指示，肩負起守護家園的重責大任，成為國家發展最安定的力量，實現對人民最莊嚴的承諾。