大陸國防部：美國妄圖「以台制華」　完全是癡心妄想

▲美艦近期頻繁通過台海。圖為美國海軍史塔森號驅逐艦,USS Stethem DDG 63。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

大陸國防部5月30日下午舉行例行記者會，現場媒體問到關於美艦頻繁通過台灣海峽的問題，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，美方妄圖以台制華完全是「癡心妄想」。

媒體提問指出，美國方面最近在涉台問題上動作頻頻，眾議院通過法案重申美國對台灣的承諾；美艦頻繁過航台灣海峽；美台國安高層首度會晤；雙方高調舉行活動慶祝《台灣關係法》40周年等。請問發言人對此有何評論？

吳謙表示，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。美方最近頻繁打「台灣牌」，妄圖「以台制華」，這完全是痴心妄想。一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中美建交和發展關係的重要政治基礎。美方一系列舉動是在「玩火」，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重危害台海地區和平穩定。

吳謙說，注意到民進黨當局的一系列分裂言行，必須指出，「台獨」是台海和平穩定的最大現實威脅，是台灣同胞根本利益的最大禍害，我方堅持「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，但堅決反對一切分裂國家的圖謀和行徑，任何以武謀「獨」的企圖注定沒有出路。搞「台獨」，把寶押在外國勢力身上是靠不住的，挾洋自重必將自食惡果。

吳謙說，中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂活動，維護國家主權和領土完整。