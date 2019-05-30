汽機車誤闖自行車道　小心挨罰款

▲汽機車別誤闖自行車道，會遭警方開罰。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

近來有遊客及民眾向台東縣政府反映，馬亨亨大道上自行車道，常有汽機車違規使用，並佔用車道，造成騎自行車或慢跑運動的民眾安全隱憂。警方提醒，民眾若為貪徒便利而使用自行車專用道，將加強勸導、取締。

警方表示，馬亨亨大道的自行車專用道，業經縣府公告禁行汽機車行駛，違者可依道路交通安全處罰條例處罰新台幣900至1800元，為維護民眾行車安全，請勿心存僥倖，讓您的荷包失血。

台東縣政府表示，近年來推動觀光城市，為創造自行車及慢跑民眾安全無虞的友善空間，在馬亨亨大道北側闢設一條雙向自行車專用道，增加台東市民、遊客及騎乘自行車、慢跑、散步民眾休閒處所。

近年來更成為台東縣舉辦熱門活動地點，例如：鐵人三項運動、馬拉松競賽等比賽場所。為了用路人的交通安全，汽機車駕駛，請勿行駛該專用車道以免受罰。經瞭解馬亨亨大道上的自行車專用道，因未設立三色號誌，有少數民眾為節省停等號誌時間，將機車騎上自行車專用道，因自行車道路幅較窄，汽機車與行人及自行車擦身而過，已威脅用路人的安全。

台東警察分局呼籲民眾，馬亨亨大道清晨及傍晚常有年長者出門運動，如汽(機)車闖入自行車道，將造成事故的風險，另請家中有清晨及傍晚出門運動的年長者，務必穿著亮色或是攜帶反光的衣物，讓用路人可以注意到你，以維護自身的安全，避免交通事故的發生。