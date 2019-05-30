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台南女童遭虐死案再開庭　死者生父：3人應對著照片道歉

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▲女童阿嬤痛批女童生母的薛姓表姐、表姐夫及李姓友人根本看不出悔意，希望法官能還給女童一個公道。（圖／記者林悅翻攝）

▲女童阿嬤痛批女童生母的薛姓表姐、表姐夫及李姓友人根本看不出悔意，希望法官能還給女童一個公道。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南薛姓1歲女童遭未成年母親與表姐等4人集體凌虐致死案，30日上午台南地院第4次開庭，小琉球民宿業者與女童生父出庭作證，對李姓男子有意當庭向女童生父道歉，女童生父說，被告3人應當著女童照片向女童道歉。

女童未成年生母的薛姓表姐，冒用「李芸熙」假身分，在群組上說女童遭到嬰靈附身，唆使大家不能讓女童睡覺、吃東西。並傳指此嬰靈是女童生母流產的另1個小孩，審判長詢問女童生父女童之生母是何時流產？

女童生父說，妻子生下女兒不久又懷孕了，那時考慮妻子剛生女兒，又再懷孕太辛苦，就讓妻子到台南市歸仁區1家婦產科拿藥吃而流產，妻子流產時間是在他們還沒有離婚前。

女童生父表示，2018年11月間他與妻子離婚之前，妻子對女兒都很好，他跟妻子都很疼小孩，沒看過妻子打女兒，不了解妻子搬到其表姐家住之後，為何會變得會打女兒。離婚後有叫妻子帶女兒回家，因為他會想女兒，但妻子並沒回他的家。

小琉球王姓民宿業者則當庭證稱，對被告等人2018年12月29日入住小琉球民宿一事，他印象很深刻，被告等人約住4天3夜，在2019年元旦才離開民宿回台灣本島，在被告入住期間，覺得小女童並不活潑，很安靜不好動，與一般小朋友相比不同，但他並沒有發現女童有哭鬧或身上有傷情況，他覺得入住期間，李姓被告與女童互動較密切，都是李男抱女童上、下車，反而其媽媽與女童互動比較少。

審判長表示，嘉南療養院對薛姓表姐的精神鑑定報告，可能在6月中旬完成，7月2日下午會再開庭辯論，如無其他證據要調查，預計當天辯論終結。

對於本案傳出「嬰靈」是女童生母流產的另1個小孩，女童阿嬤庭訊後十分氣憤的駁斥是無稽之談，女童阿嬤痛批女童生母的薛姓表姐、表姐夫及李姓友人所為天地不容，且根本看不出悔意，希望法官能還給女童一個公道。

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關鍵字：台南,女童,虐死案,道歉

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