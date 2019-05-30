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韓國瑜年改主張恢復政府承諾　李來希開心喊：6／1傾巢而出

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▲▼韓國瑜、李來希。（圖／翻攝自李來希臉書）

▲韓國瑜、李來希。（圖／翻攝自李來希臉書）

政治中心／綜合報導

針對軍公教年改問題，高雄市長韓國瑜29日在高雄市議會上表示，「政府許下的承諾就要照做、要恢復」。對此，全國公務人員協會理事長李來希30日呼籲，大家要在6月1日凱道舉辦的挺韓誓師大會中「傾巢而出」，因為「只要誰支持他們（軍公教），他們就支持誰」。

李來希30日在臉書上公布一支與韓國瑜的對談影片。李來希在影片中提到，「夥伴們很關心，究竟韓市長在軍公教退輔的議題上，採什麼主張跟意見。」他很高興聽到韓國瑜在29日和議員質詢時，回答說年金改革是錯的，應該要恢復原來退休人員的基本權利，「就是承諾事項一定要做到，那至於現職人員或未來人員怎麼做？那跟相關的軍公教人員坐下來談。」

▲▼韓國瑜、李來希。（圖／翻攝自李來希臉書）

李來希說，他坐上高鐵的時候，收到夥伴們傳來的訊息，對方說一定要詢問韓國瑜「講的（話）是不是算數？」如果算數，那6月1日就要通通出來。

韓國瑜表示，當初政府在設計整個軍公教退撫制度的時候，是完整、有邏輯、有科學性的，當時現役的薪水少，但退休福利好；對事業單位，例如台鐵、台水、中鋼等，是現金必須多，但退休比較差，但現在軍公教警一旦被打破了，就會對軍公教非常不公平。

韓國瑜強調，「政府信用是最高的價值，如果考試院有銓敘部在規範、管理制定軍公教警所有升遷調度、退休制度，這時候（民進黨）卻疊床架設另一個單位年金改革委員會，然後超過考試院的銓敘部，這是不對的！應該要回到銓敘部來制定。」

▲▼韓國瑜、李來希。（圖／翻攝自李來希臉書）

韓國瑜說，政府有承諾過，就必須依照規定，因為這些人的青春只有一次，當年這些人選擇了軍公教，但是老了之後，年金卻被砍了，青春也沒有了，想換工作也來不及了，「我覺得政府信用受傷，以及對軍公教警在生活、實質和心裡，都是一種傷害」。

李來希表示，這次年金對半砍，讓大家受不了，而且「砍得這麼重，還羞辱我們的尊嚴」，所以很感謝韓國瑜一路走來，都跟他們走在一起，「今天既然這樣承諾，那我會直接把這訊息對外公開，韓市長如果將來有機會，我們相信韓市長的為人處事。」

李來希說，「各位大概昨天、前天就看到媒體報導，韓市長關心軍公教的議題，不是因為要參選，不是為了參選高雄市長或未來想參選什麼職務才關心，從過去…我們認識20、30年，一路就是這樣的觀念！我們氣味相投，我們也很能夠配合。各位放心，假如韓市長有機會，一定會要要回本來屬於我們的基本權益。」

而韓國瑜也立刻點頭回應，「對，其實這就是一個公道。」最後，影片的片尾寫著「誰支持我們，我們支持誰！」

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關鍵字：韓國瑜,年改,年金改革,李來希,2020總統大選

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