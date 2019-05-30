8歲留守妹在家玩！手指被「豆製品機器」啪啪切下...斷了4根

大陸中心／綜合報導

江蘇徐州的8歲女孩小蕊（化名）是一名留守兒童，平時跟奶奶一起生活。她近日因在叔叔的豆製品機器旁玩耍，小小的身軀被機器擋住，結果叔叔沒注意就把開關打開，造成小蕊4根手指頭被切斷。所幸，由於斷指保存完好，小蕊在經歷了近8小時的手術後，斷指被接了回去。

▲8歲妹的手指慘被切斷。（圖／翻攝自梨視頻）

據《江蘇省廣播電視總台》報導，女孩父親王先生表示，弟弟是做花乾的（豆製品），機器就擺在家中，事發當時女兒在旁邊玩耍，弟弟因沒有看到小蕊，就把開關打開了，但女兒的手還在機器下面，因此造成斷指事故發生。

▲小蕊躺在病床上。（圖／翻攝自梨視頻）

徐州仁慈醫院手顯微外科主治醫師李甲表示，小妹妹是多手指的離斷，4個手指頭全部都掉下來了，而且離斷的皮面有點靠遠端了，2個手指頭是中節離斷。

報導稱，由於小女孩的斷指都保存完好，經過長達8小時的手術，斷指成功被再植。李醫生表示，儘管手指成功接回，但是她手指活動的功能也會受到一些影響，不過大部分處理活動都能解決，只是手指的每一個關節活動度都會多少受到一些影響。

醫生提醒道，如果遇到手指斷離的情況，不管是大人還是孩子，要記住4個字「乾燥、冷藏」，先拿一塊乾淨布包起來，然後放到一個塑膠袋裡面，塑膠袋外面放上一些冰塊，沒有冰塊的話，就買2只冰糕放在裡面，然後第一時間到醫院。

▼X光圖。（圖／翻攝自梨視頻）