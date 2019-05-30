停車21天要1萬5000元　男利用「5分鐘離場免費」漏洞把車開出

▲桃園市程姓男子2019年1月中旬開車停放某停車場，至2月初才鑽漏洞免費把車開走被提告詐欺。（示意圖／取自免費圖庫pixbay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市程姓男子2019年1月中旬將車停放在蘆竹區某停車場，直到2月初查看停車費用竟高達1萬5000餘元，程男無力繳納竟自作聰明，利用停車場停車前5分鐘免費機制，找來友人騎車在入口處取得代幣後，幫程將車子開車，直接免繳巨額停車費用，停車場管理公司察覺程男大鑽漏洞提出詐欺告訴，桃檢30日偵查終結將程依詐欺罪嫌提起公訴。

檢警調查，22歲程姓男子於今年1月13日晚間6時45分開車進入蘆竹區某停車場停車，直至2月3日晚間進入停車場欲取車，但查出21天停車費用高達1萬5150元，程認為自己無力負擔，左思右想後，為規避繳納巨額停車費竟找來不知情的林姓友人幫忙。

林姓友人騎車到停車場入口前取得代幣後，再步行進入停車場，利用停車場停車前5分鐘免費機制，將程的車子開離停車場，成功詐得鉅額停車費用，以及價值100元的停車幣，程自作聰明以為天衣無縫。

未料，停車場管理公司調閱監視器確認程男大鑽漏洞後報警處理，程男偵訊時坦承犯行，辯稱因為天價停車費無法繳納才想出此招，桃檢根據停車場提供監視畫面光碟佐證，偵結依詐欺罪嫌提起公訴。

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