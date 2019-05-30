▲ 全台僅存新店「人力擺渡」走讀，免費體驗限量搭乘輕舟。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

你想搭乘全台唯一的「人力擺渡」，體驗百年前先人的擺渡生活嗎？新北市立圖書館新店分館特別於6月12日推出別開生面的「人力擺渡」走讀活動，將帶大家免費搭乘輕舟，愜意漫遊，體驗全台碩果僅存的人力擺渡，享受百年歷史的擺渡風情。船夫搖槳操櫓的小木船，飄盪在滿山青翠之間，在電視、電影中才能看到的人力擺渡景象，新店分館將邀民眾實際走訪體驗，感受「人力擺渡」的滋味，同時認識新店溪的渡船歷史。

新店分館梁敬賢主任表示，碧潭除了是新店知名的觀光景點，位於碧潭的「新店渡」，更是全臺僅存的人力擺渡古渡頭，已有130年歷史。新店溪的擺渡歷史，始於清光緒7年（西元1881），新店溪上游到中游共有九個渡口，在早期交通不便的年代，新店渡是進入灣潭、直潭、塗潭、屈尺以及安坑等山區的交通樞紐，深具地方文化特色。

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為了讓大家可以認識這個具有百年歷史，全國僅存的人力交通船，新店分館特別規畫「人力擺渡」走讀活動，帶民眾搭乘純靠人力操作的渡船，探訪文學步道，感受新店溪沿岸獨特的人文風景。

新店分館「人力擺渡」走讀活動6月1日起開放現場與電話報名，活動免費，邀大家與擺渡人享受水岸輕舟之樂，感受百年渡口歷史。相關活動訊息請至新北市立圖書館網頁查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw洽詢，電話：02-2918-3181。