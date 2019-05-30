▲「當夏」心希望，法鼓文理學院暑期「生命美學研習營」。（圖／法鼓山文理學院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

以身心健康的青春為鑰，啟發生命的美好。法鼓文理學院將於7月7日至7月10日，為高中生舉辦「生命美學研習營」，費用由法鼓山和謝許英文化藝術基金會贊助，希望能帶領青年學子開啟心希望，盼帶領15到19歲的學生（含國三升高一），走在正向的人生觀。

在法鼓文理學院校區舉辦的「生命美學研習營」，2019年將以「心‧希望」為主題，並延續前三屆中備受學生喜愛的禪法、品茗、書畫、團康等等項目，提升認識「生命教育」、「美學教育」的體驗，希望能帶領青年學子開啟心希望，點亮心燈，勇敢面對人生旅途充滿未知的契機和挑戰。

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法鼓文理學院佛教學系系主任、哈佛大學宗教研究博士鄧偉仁教授說明，歡迎高中階段的學生參加生命美學營，今年在體驗項目之外，還將向同學們介紹什麼是佛教、佛教教育，認識古今中外以及現今國際上的宗教現況，讓學生透過在大學校園的學習機會，拓展國際化的佛教視野。

法鼓文理學院「2019年生命美學研習營」，目前同步招募對於辦理營隊活動有興趣，以及具備社團康輔經驗的在學學生、青年、老師，協助擔任小隊輔（19歲以上）或營隊義工（年齡不拘）。營隊洽詢專線：02-2498-0707轉5416、5417。「生命美學研習營」報名請至：http://www.dila.edu.tw/node/13431。