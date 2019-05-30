攏係假！客服「代購代售」發大財　先匯再領...借錢也要投資

▲詐騙集團佯裝成客服人員，推銷買空賣空的代售服務。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹李先生誤踩詐騙集團陷阱，相信集團的「買空賣空」賺錢之術，還向家人借錢，準備匯款過去，經過警方勸導1個多小時，才放棄匯款。保七總隊特別呼籲網路購物詐騙陷阱叢生，請民眾一定要特別注意。

67歲新竹李先生掉進了詐騙集團網路購物陷阱，詐騙集團在LINE中偽裝網購平台「X貓客服人員」，騙稱可以在網路上幫忙「代購」並幫忙「代售」，幫忙客戶賺取其中高額差價利潤。

在假客服人員不斷洗腦下，李先生深信可以賺大錢，假客服在LINE中介紹高價名錶、服飾、手機等等共計新台幣98萬1500元的物品給他，並騙稱已經幫忙賣出，賺到93萬6840元的利潤，但必須繳交「4%所得稅」、「3.5%服務費」及「1.35%的匯費」等共計8萬2843元的費用給公司，才能領到這筆93萬。

▲民眾對詐騙集團的話信以為真。



李先生不疑有他，向家人借了錢，於5月27日下午至台銀新竹分行準備匯款繳交所規定的費用。因在櫃檯前不斷滑手機平板，引起行員彭小姐的注意，並通報派駐的保七員警曾仁國、張世欣、張藝騰上前關心瞭解。

李先生再三表示這個是網購是真的，只要把相關的費用匯過去，這93萬的利潤馬上就會匯過來給他。保七員警與台銀行員不斷勸說，天下沒有這麼好康的事情，哪有在網路上購物買空賣空就可以賺錢的道理？如果這麼好賺，他們自己去賺就好了，怎麼會輪到我們？堅持不讓李先生辦理匯款。而且你這筆還是借來的，被騙了還得還債。

在保七員警與台銀行員近一個小時不斷拿出案例勸說下，李先生才放棄匯款，醒悟明白這是一場網購詐騙，保七第一大隊業將相關資料送交轄區新竹第二分局東門派出所繼續追查幕後的詐騙集團。保七總隊特別呼籲網路購物詐騙陷阱叢生，請民眾一定要特別注意。

▲▼詐騙集團稱已幫賺到93萬的利潤，但必須繳交8萬多的稅金、手續費才能領到這筆錢。