買3萬遊戲點數引騷動！警攔下關切　男嚇壞：團戰隊友獎勵用

▲男子一次購買3萬元遊戲點數後正要離開超商，被獲報員警追出攔下關切。雖然男子表明並非受到詐騙，員警還是熱心宣導提高警覺避免受詐騙。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東池上鄕1名男子27日在超商一次購買3萬元遊戲點數，超商店員覺得事非尋常立即通報轄區派出所，員警依通報趕到超商連同熱心店員攔下正欲離去男子，男子被突來的大陣仗圍住一時之間受到驚嚇，等到員警説明是擔心他受到詐騙後，男子滿心感謝表示，只是網路遊戲隊友共同出資做為奬勵之用，並非受到詐騙，員警及超商店員這立時鬆了一口氣。

「小心是詐騙」！台東縣警察局關山分局池上分駐所27日中午接獲某超商店員來電稱：「有一個人一次買了新台幣3萬元的遊戲點數，很可能是遭詐騙，請快派人來瞭解」。

警員曾明元及邱忠華獲報隨即驅車趕往，只見該名男子正欲離去，員警恐其遭詐騙，隨即對他說明來意，包括超商店員也跑出來關心。

男子看到這般「陣仗」，先是感謝大家的關心，接著說此次購買那麼多的遊戲點數，是因為在某個遊戲內有組一個團隊，網友常常會聚在一起打團戰，所以10個人就各出3千元購買遊戲點數，打贏的一方可以獲得獎勵，「並非遭詐騙」！聽完後大家這才鬆了一口氣，男子也非常感謝員警及店員的用心，但在離去前，員警還是不厭其煩的對他實施防詐騙宣導，以確保萬全！

關山警察分局分局長潘仕能非常感謝超商店員的機警，雖然此次經查證並非詐騙案件，但也表示警方與業者已建立起「防詐共識」，期望繼續堅實這道防線，守住民眾的血汗錢！

關山分局呼籲習慣於網路購物交易的民眾，千萬不要聽信任何人以「身分認證」、「解除分期付款設定」等理由，要求前往購買遊戲點數，這些均為歹徒常用說詞，請民眾勿輕易上當，有任何與詐騙相關疑問，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。