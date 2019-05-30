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訂閱服務世代交替　蘋果Texture正式關閉服務

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▲▼蘋果舊有的雜誌訂閱服務Texture宣告關閉。（圖／翻攝Texture）

▲蘋果舊有的雜誌訂閱服務Texture宣告關閉。（圖／翻攝Texture

科技中心／綜合報導

蘋果於今年的春季發表會中發表了多項全新的服務業務，其中一項就是媒體訂閱服務Apple News +。而隨著Apple News +的上線，蘋果舊有的雜誌訂閱服務Texture也於28日正式宣告關閉。

據外媒《Mac Rumors》報導，蘋果於2018年收購Texture，作為發展Apple News +的基礎，但隨著Apple News +於今年三月推出後，Texture的關閉就成了遲早的事，最終該服務已於本月28日關閉。據了解，在蘋果收購Texture時，該服務約有24萬用戶。

現在進入Texture的網站，可以看到首頁寫著「再見，Texture。你好，Apple News +。」，強調用戶可以繼續透過Apple News +來訪問所喜愛的雜誌（數量高達300多種），甚至還能觀看《洛杉磯時報》和《華爾街日報》的內容，每個月只要花費9.99美元，這與Texture先前的訂閱費用相同。

但報導指出，Apple News +雖然相當方便，但目前該服務僅適用於iPhone、iPad、iPod touch和Mac等蘋果自家生產的設備，相比之下，Texture卻能支援多種平台，像是iOS、macOS、Android和過去的Windows。

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關鍵字：蘋果,Apple,Texture,Apple News +

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