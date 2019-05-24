公廁只能容納1人？　這招讓爸媽放心上廁所！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

這次帶孩子出門，有個小小卻很常見的狀況，就是「當廁所只能容納1人進入」的時候，親子檔到底該怎麼辦？

日本的鐵路從西元1872年開始興建，距今快150年，實在頗有歷史，因為興建得早，不少車站沒有電梯或手扶梯，對於親子或身障者來說，不像台北捷運這麼友善，也常給旅人一種站外高科技、站內卻老舊不堪的印象，加上運輸量超大，沒什麼更新動力的情況下，改建速度可說是牛步，慢得很！

不過，在東京奪下2020年的奧運主辦權後，日本人終於重視這塊了，他們積極進行車站翻新，相較我數年前造訪，這些公共設施的親子廁所明顯變多了，但還是常常碰到前面有人使用的窘況，尤其日本人超瘦，連帶讓他們的公廁設計也特別迷你，若真的沒辦法把小孩一同帶進小空間的時候，我會按照以下5點這樣做！

1、挑一間外部空間較大、有地方站又不會擋人的廁所。

我一向教育孩子「不要給人添麻煩」，如果要站在走道上，我會選擇比較不會擋到人的那一間，進去後，再讓孩子靠近門站立。

2、不鎖門，請孩子幫我拉住（或壓住）門。

出門在外，一切以安全為優先，什麼怕走光的羞恥心就不用了，讓孩子幫忙顧好門，萬一有個風吹草動，拉孩子進來，或是衝出去都比較快。

3、讓孩子從下方門縫伸一隻腳進來。

當不得不把孩子留在門外的時候，我會請孩子從公廁下方門縫伸一隻腳進來，等我如廁完畢要開門才能縮回，目的是確認他們的行蹤，避免小孩嘴上說「我在」，卻跑到別的地方。

4、請孩子小聲唱歌，或是保持談話。

我認為「保持聲響」最重要，一直唱歌或是保持交談，一方面可以讓大人知道孩子「還在」，另一方面，要是真的被歹徒摀住嘴巴，張口的嘴型將比完全閉口容易發出求救聲。

別擔心不知道要講什麼，談話的內容可以是「外面現在有沒有人？」或不斷提醒孩子「有人靠近的話，要馬上說喔！」

5、用最快的速度上廁所，孩子獨自留在外面的時間越少越好。

一般來說，當然在還可以忍耐的情況下找夠大的廁所，萬一真的不行，再進行這不得不為的方式，而且一定要速戰速決，不要看到孩子的腳在那就掉以輕心。

這個方法對母女、母子、父子都算合適，若是父女的話，我建議爸爸還是往女廁跑吧，畢竟男廁有小便斗，大家都是提槍就上了，小女生在那邊真的太不合適，至少女廁每間都是獨立的，為了孩子的安全著想，爸爸就犧牲一下形象啦！

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★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。