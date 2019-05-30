貿易戰贏家！收割爽賺戰果　越南10年後經濟將「超越新加坡」！

▲越南勞動力充沛且低廉，成為企業投資熱點。圖為設在越南的成衣工廠。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

中美貿易戰影響下，企業紛紛將產能搬遷到東南亞地區，其中又以最靠近中國大陸的越南享有地利之便，成為投資熱點。星展銀行預估，未來10年內東南亞國家經濟有望以每年6％至6.5％的速度成長，如果能維持這種成長力道，至2029年時，越南的經濟規模將超越新加坡。

彭博社報導，星展銀行經濟學家謝光威（Irvin Seah）指出，越南擁有活躍的人口成長、生產性勞動力、大幅改善的基礎建設和穩定的政治環境等優勢，吸引國際資金流入，未來的增長空間可期。他說，全球投資者都在搶搭這班順風車，特別是今年前4個月，來自中國和香港的強勁外商直接投資（FDI），更代表著趨勢的開始。

越南官方預估，今年國內生產毛額（GDP）至少將成長6.8％，外界則認為，在大量外資流入和生產強勁成長的帶動下，東南亞國家未來10年內有每年經濟成長6％至6.5％的潛力，若依照此速度穩定成長，越南2029年的經濟規模將趕超新加坡。

另據美國人口普查局統計，今年第一季美國從越南進口額增加了40.2％，為亞洲對美國出口額成長最快速的國家，若依照此成長速度預估，預計越南2019全年出口額將達到近690億美元，成為美國第7大貿易進口國，超越英國、印度、義大利等國家。