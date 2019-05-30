貨車載150病豬「900公里沿路賣」　越南非洲豬瘟風暴蔓延

▲越南境內共42省市已淪陷，目前累計撲殺170萬頭豬。（圖／路透社，示意圖。）

國際中心／綜合報導

大陸非洲豬瘟傳至越南，但當地防疫工作卻出現極大漏洞，27日一輛載有150頭病豬的貨車，在通行多個省市「路程達900公里」後才被攔下，司機在路途中已將超過100多頭死亡的病豬賣給民眾，恐導致豬瘟疫情蔓延擴大。據悉，越南目前境內共42省市淪陷，累計撲殺170萬頭豬，約佔總體豬隻5％。

綜合外媒報導，該起防疫大漏洞發生在中部廣南省（Quang Nam），當時有民眾發現後通報當局，獸醫單位將卡車攔下後，發現車上只剩39頭豬且5隻已死亡，將豬隻取樣送檢後「證實全部感染非洲豬瘟」。

報導更指出，貨車司機指出，車上載有150頭豬，從越南北部北寧省（Bac Ninh）出發，預計載往廣義省（Quang Ngai）銷售，但豬隻在運載過程中健康狀況出現問題，他不得不將這些死亡豬隻沿路賣給居民，貨車被攔下時，已賣了超過100頭豬。

這輛載有染病豬隻的貨車從北寧省開往廣南省，估算路途超過900公里，路途中其實經過了多個非洲豬瘟檢疫站，但貨車卻都沒被攔截，顯示越南的防疫工作出現極大漏洞。

事發後，當局已加強檢疫工作相關措施，嚴格監控活豬與豬肉產品的運輸狀況，防止疫情擴大蔓延，相關單位也召開會議，藉以調查涉及此事的相關部門與人士的責任，同時敦促省內相關機構，絕對要落實防疫措施。