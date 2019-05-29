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扯爆！八一氣爆抵押證明流浪5年　2019年才「重見天日」

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▲▼ 王淺秋＿高市府公文封波 。（圖／記者賴君欣攝）

▲新聞局長王淺秋說明這份「失落的公文」處理經過。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

2014年高雄發生八一氣爆，因高雄市政府「代位求償」，李長榮化工展現誠意，將新竹、高雄2筆總價約23.5億元的土地質押給市府，但該紙抵押權設定公文疑似在府內流浪5年，甚至傳出遭前朝機要人員攜出，最後2019年1月間，由經發局新到任的科長發現，後續才辦理公文入庫手續。

韓國瑜29日爆料，指出有前經發局機要離職後將公文攜出，讓他懷疑這件事情另有隱情，新聞局長王淺秋與經發局趕緊在當天下午召開記者會說明處理經過，王淺秋表示，該份公文在2019年1月11日被經發局新到任的科長在整理公文的過程中發現，後續再轉給主任秘書辦理公文入庫手續，簽核流程最後一關須由韓國瑜蓋章，但這份公文從2014年9月到2019年1月這段時間去了哪裡，至今都沒有確定的說法，不排除公文將近5年的時間都沒入庫保存，也沒人追溯。

不過，當年任命這位被懷疑攜出公文的前經發局長李怡德也出面澄清，他指出，韓國瑜口中「前市府團隊的機要攜出未歸還」的公文，其實從來就沒有離開市府、也沒有離開局處、沒有離開公務員手上，何來攜出私藏之有？並向韓國瑜喊話，若有查獲任何不法，請將相關證據移送政風或司法系統檢舉並配合調查，而不是毫無證據又不斷地羅織罪名，將前朝當作政治提款機，且該份公文抵押對象是高雄市政府，若將公文攜出仍要經過蓋章流程，並不是想帶走就能帶走。

▲▼ 王淺秋＿高市府公文封波 。（圖／記者賴君欣攝）

▲經發局副局長高鎮遠說明該份公文內容。（圖／記者賴君欣攝）

據了解，2014年發生的八一氣爆經後續調查後，證實是榮化的輸料管線洩漏肇禍，高雄市政府當時為災民進行代位求償，榮化在當年的9月份為展現誠意，將名下位於新竹隆恩段、高雄林園段2筆總價約23.5億元的土地抵押給市政府，並將地政號、權利證明書交給地政局進行「抵押權設定」，並在事後開立證明公文並轉呈經發局簽核，若照正常程序，簽核後的公文要入庫，也就是這紙公文從當年一直在高雄市政府內流浪，直到經發局前趙姓機要離職前，將所有列入交接的文件轉給新任的科長，再由科長呈給主任秘書，整起事件才因此曝光。

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關鍵字：公文,八一氣爆,榮化

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