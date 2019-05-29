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可惡想吃！IG紅人保羅先生駐村駁二　16幅高雄鹽埕美食插畫展

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▲▼ 可惡想吃！IG紅人保羅先生駐村駁二　16幅高雄鹽埕美食插畫展（圖／臉書保羅先生、IG @mr.paul_tw）
▲可惡想吃！IG紅人保羅先生駐村駁二，16幅高雄鹽埕美食插畫展。（圖左／高雄市政府文化局；圖右／臉書保羅先生

生活中心／綜合報導

IG擁有34萬粉絲追蹤的插畫紅人保羅先生，正於高雄駁二藝術特區駐村創作中，成果展「可惡想吃！」即日起至6月2日在駁二藝術特區展出，他突擊鹽埕區美食並畫成16幅美食插畫，包括鴨肉珍、李家圓仔冰、香茗茶行等，用有趣的方式呈現品嘗心得，讓觀賞者也能大飽眼福。

▲▼ 可惡想吃！IG紅人保羅先生駐村駁二　16幅高雄鹽埕美食插畫展（圖／臉書保羅先生、IG @mr.paul_tw）
▲保羅先生正於高雄駁二藝術特區駐村創作中，舉辦成果插畫展「可惡想吃！」（圖／臉書保羅先生、IG @mr.paul_tw

保羅先生自稱「吃貨」，擅長用幽默誇張的插圖分享生活中的大小事，常讓人會心一笑。進駐駁二藝術特區前，特地在社群軟體上發起「粉絲推薦鹽埕美食」的活動，蒐集地方美食地圖，再實際走訪品嘗粉絲推薦的小吃，希望透過藝術分享食物的味道，進一步連結在地生活，讓更多人因為他幽默的畫作認識高雄鹽埕。

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▲▼ 可惡想吃！IG紅人保羅先生駐村駁二　16幅高雄鹽埕美食插畫展（圖／臉書保羅先生、IG @mr.paul_tw）
▲▼ 保羅先生突擊鹽埕區美食。（圖／臉書保羅先生、IG @mr.paul_tw
▲▼ 可惡想吃！IG紅人保羅先生駐村駁二　16幅高雄鹽埕美食插畫展（圖／臉書保羅先生、IG @mr.paul_tw）

第一次到南台灣駐村的保羅先生笑稱自己「有鹹甜兩個胃袋」，親自品嘗超過20間以上在地美食後，最愛的是鹽埕區郭家肉粽、鴨肉珍。因為高雄炎熱的天氣，甜品則是多次選擇五福路上的李家圓仔冰。這趟美食探索之旅也衝擊了他過去建立的味蕾認知，駐村期間深刻體驗到，南部有別於北部自在輕鬆的生活氛圍，可以沒有負擔地一個人用餐，飯後還能愜意的漫遊在鹽埕區認識環境。

高雄市文化局代理局長王文翠表示，駁二藝術特區在藝術家交流計畫上，不拘泥於一定的形式，而插畫創作親民易懂，在連結觀眾上一直是駁二著重的視覺藝術表現形式之一。駁二自2016年首度舉辦主題式插畫村後，逐漸凝聚插畫能量，至今每年皆會收到國內外許多插畫家主動投件申請，而藝術家駐村計畫也將持續不斷推動各類不同領域的藝術創作，辦理更多元的藝術文化活動。

▲▼ 可惡想吃！IG紅人保羅先生駐村駁二　16幅高雄鹽埕美食插畫展（圖／高雄市政府文化局提供）
▲保羅先生從不以真面目示人，在展場中總是帶著特製的面具。（圖／高雄市政府文化局提供）

而保羅先生從不以真面目示人，在展場中總是帶著特製的面具，反而吸引許多參觀民眾拿著美食插畫小道具與他合照，聊聊在地美味。「可惡想吃！YUM YUM KAOHSIUNG」插畫展，即日起至6月2日於高雄駁二藝術特區大義倉庫群C8-20漾藝廊，與同期進駐的插畫家POCA以雙個展方式展出。

可惡想吃！YUM YUM KAOHSIUNG 插畫展
地點：駁二大義區 C8-20 漾藝廊
地址：高雄市鹽埕區大義街2號
日期：即日起～6月2日
週一到週四：12:00-17:00
週五到週日：12:00-19:00

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關鍵字：駁二,保羅先生,高雄旅遊,插畫

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