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貴婦毛巾UCHINO首度降價15％　招牌三重紗上衣現省1800元

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▲UCHINO新款居家服 。（圖／UCHINO提供）

▲UCHINO新款夏季居家服，比去年更便宜 。（圖／UCHINO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

在貴婦界受到歡迎的日本毛巾與紡織品牌UCHINO，近期推出旗下最新的夏季服飾新品，使用自家專利的三重紗材質，兼顧可居家、可外出的兩用設計走出新路，今年更首度調降全部服飾新品價格，降幅約10%至15％，以上衣與連身洋裝為例，單件就比去年省下1,100元至1,800元。

UCHINO品牌毛巾與居家服在貴婦界享有盛名，其招牌三重紗材質以易吸汗、材質輕、透氣舒爽著名，也使用在自家毛巾與服飾商品上，近年引進到台灣販售，也有不錯銷量，但台灣赴日旅遊的民眾眾多，出現不少顧客直接從日本購買。

▲UCHINO新款居家服 。（圖／UCHINO提供）

▲發表會請李李仁站台，他表示其設計感可以穿出門，在家當家居服或睡衣一套多用。

為拉近日本當地與台灣在台售價，今年首度調降新款服飾售價，共有35款包括連身洋裝、上衣、短褲跟連身裙的價格都比去年更低，以連身洋裝為例，去年價格為5,980元，今年價格則是4,880元，便宜1,100元；三重紗上衣去年售價4,980元至5,380元，降價為3,580元，比去年便宜1,800元，其他新款居家服單價從3,580元至13,800元不等。

▲UCHINO新款居家服 。（圖／UCHINO提供）▲UCHINO新款居家服 。（圖／UCHINO提供）

▲連身洋裝（左）與上衣價格都有調降。

業者表示，三重紗指的是三層紗線，上下兩層由60支紗布、中間層由120支紗布相互交疊，造成內部空間，便具有輕盈透氣的效果，布料具有吸水性卻不會黏在皮膚上，其居家服以「放鬆居家」為主軸，以能穿著外出的設計擴大使用範圍，今年由日本設計師操刀推出的四線格紋，則是最受矚目的款式。

由誠品代理的日本今治毛巾品牌「依織」，針對天氣愈來愈熱的夏季，也針對方巾產品推出優惠活動，6／2前消費滿1,800元，且購買品項包含任一方巾新品，可享88折優惠。

▲依織毛巾。（圖／翻攝依織官方粉絲團）

▲誠品代理的今治毛巾品牌「依織」。（圖／翻攝依織官方粉絲團）

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