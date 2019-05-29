空襲警報！　苗栗高鐵站遭「烏秋夫妻」襲擊　騎士險象環生　

▲高鐵苗栗站附近出現許多的烏秋，只要機車經過此路段，烏秋就會衝下來狂追，嚇得騎士加速逃跑。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

高鐵苗栗站新港三路與高鐵六路口，近來出現與機車騎士搶地盤的「火爆夫妻」烏秋；這對烏秋在路燈上築巢，只要騎士過此路段，就不分青紅皂白的衝下來狂追猛啄，有民眾把這景象ＰＯ上網，竟有許多網友表示自己也被追過，造成大家議論紛紛。

有網友在網路社團《後龍大小事》ＰＯ文指出，在高鐵苗栗站附近，通往客家圓樓的十字路口，近日有黑色的鳥會襲擊路過的機車騎士，危害民眾的行車安全，並提醒大家經過此路要小心注意，有人覺得很可惡，有人覺得這就是生態啊，成為當地的特殊景象。

▲▼烏秋在高處築巢，等待騎士經過毫不留情的衝下來追逐 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣野鳥學會總幹事溫春福表示，烏秋的領域性強，尤其在繁殖期間特別有攻擊性，常從築巢的高處俯衝追逐路人、機車騎士或其他動物；烏秋的飛行技巧極佳，雖然體型不大，但連老鷹這種猛禽都可能要退避三舍，怕遭到烏秋攻擊。

溫春福也呼籲民眾，行經此路段時要特別小心，有不少民眾因為揮趕烏秋而東張西望，手舞足蹈的騎車，沒有注意到別的車輛而造成危險；也提醒大家，有些鳥類在繁殖季節會有護巢驅趕路人的行為，可撐傘或戴帽子通過防範，但千萬別捕捉或傷害牠們，以免觸犯犯野生動物保育法。