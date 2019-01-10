奇美醫居家服務與日間照顧聯手 協助長者再創生命價值

▲奇美醫學中心居家服務與日間照顧聯手，協助長者提高生命品質，再創生命價值。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心自2017年開辦居家照顧服務，以奇美醫院為中心服務台南市永康區、北區及安南區的個案，迄今服務人數近280人，日間照顧服務福祿壽學堂自2018年4月開辦迄今已經服務50位個案，平均每日約有25~26位個案來上課，居家服務與日間照顧聯手，協助長者再創生命價值。

奇美醫學中心護理部督導高金盆指出居家照顧服務內容包含身體清潔、日常生活照顧、測量生命徵象、餐食準備、協助餵食或灌食、協助沐浴及洗頭、足部照護、翻身拍背、肢體關節活動、協助上下樓梯、陪同外出及就醫、家務服務、代購、代領或代送服務、協助執行輔助性醫療、安全看視、陪伴、巡視等服務。

日間照顧服務內容包含生活照顧、生活自立訓練、健康促進、文康休閒活動、護理服務、復健服務、餐餐服務、家屬教育及諮詢服務等，在課程方面安排懷舊說故事、桌遊、園藝、卡拉OK、投籃、快樂點心坊與體能活動等。

失能或失智的老人最怕在家當三等老人，等吃飯、等看電視、等孩子回家，孤獨在家，奇美醫學中心的居家照顧服務與日間照顧中心聯手出擊，搭配政府長照2.0政策，讓失能或失智老人能接受多元的服務方案，銀髮樂活，再創生命價值。



督導高金盆舉案例說67歲阿伯因糖尿病、中風造成左側肢體無力，肢體麻刺感，原本申請居家服務協助沐浴、洗頭及陪同外出服務。因病造成心情鬱悶，依賴家人又常與家人起爭執，經奇美醫學中心居家照顧服務督導員林敏嵐建議來到日間照顧中心，每日除了積極參與福祿壽學堂的活動外，阿伯也常常講笑話娛樂高年級的同班同學。



高金盆有一次提供爸爸養的鱸魚給長輩加菜，奇美醫學中心日間照顧服務小組長吳淑靜表示阿伯還主動幫忙磨刀切魚，協助煮魚湯給同學吃；並大展廚藝，金沙高麗菜、絲瓜炒蛋，深獲同學的讚賞，阿伯女兒看到阿伯的進步，也覺得感動而開心。

督導高金盆說居家服務與日間照顧服務，主要的工作人員是一群有熱忱、受相關訓練的照顧服務員、督導員、社工。這些長照工作人員，用他們的熱誠與活力，協助這群失能或失智的高年級學生開拓生命舞台、重返榮耀。



高金盆強調奇美醫學中心為服務更多的失能與失智個案，居家服務除了原有之永康區、北區、安南區外，將擴展服務區域至東區，期待能與更多的長輩共譜生命樂章，再創生命價值。