　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

奇美醫居家服務與日間照顧聯手 協助長者再創生命價值

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲奇美醫學中心居家服務與日間照顧聯手，協助長者提高生命品質，再創生命價值。（圖／記者林悅翻攝）

▲奇美醫學中心居家服務與日間照顧聯手，協助長者提高生命品質，再創生命價值。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心自2017年開辦居家照顧服務，以奇美醫院為中心服務台南市永康區、北區及安南區的個案，迄今服務人數近280人，日間照顧服務福祿壽學堂自2018年4月開辦迄今已經服務50位個案，平均每日約有25~26位個案來上課，居家服務與日間照顧聯手，協助長者再創生命價值。

奇美醫學中心護理部督導高金盆指出居家照顧服務內容包含身體清潔、日常生活照顧、測量生命徵象、餐食準備、協助餵食或灌食、協助沐浴及洗頭、足部照護、翻身拍背、肢體關節活動、協助上下樓梯、陪同外出及就醫、家務服務、代購、代領或代送服務、協助執行輔助性醫療、安全看視、陪伴、巡視等服務。

日間照顧服務內容包含生活照顧、生活自立訓練、健康促進、文康休閒活動、護理服務、復健服務、餐餐服務、家屬教育及諮詢服務等，在課程方面安排懷舊說故事、桌遊、園藝、卡拉OK、投籃、快樂點心坊與體能活動等。

失能或失智的老人最怕在家當三等老人，等吃飯、等看電視、等孩子回家，孤獨在家，奇美醫學中心的居家照顧服務與日間照顧中心聯手出擊，搭配政府長照2.0政策，讓失能或失智老人能接受多元的服務方案，銀髮樂活，再創生命價值。

督導高金盆舉案例說67歲阿伯因糖尿病、中風造成左側肢體無力，肢體麻刺感，原本申請居家服務協助沐浴、洗頭及陪同外出服務。因病造成心情鬱悶，依賴家人又常與家人起爭執，經奇美醫學中心居家照顧服務督導員林敏嵐建議來到日間照顧中心，每日除了積極參與福祿壽學堂的活動外，阿伯也常常講笑話娛樂高年級的同班同學。

高金盆有一次提供爸爸養的鱸魚給長輩加菜，奇美醫學中心日間照顧服務小組長吳淑靜表示阿伯還主動幫忙磨刀切魚，協助煮魚湯給同學吃；並大展廚藝，金沙高麗菜、絲瓜炒蛋，深獲同學的讚賞，阿伯女兒看到阿伯的進步，也覺得感動而開心。

督導高金盆說居家服務與日間照顧服務，主要的工作人員是一群有熱忱、受相關訓練的照顧服務員、督導員、社工。這些長照工作人員，用他們的熱誠與活力，協助這群失能或失智的高年級學生開拓生命舞台、重返榮耀。

高金盆強調奇美醫學中心為服務更多的失能與失智個案，居家服務除了原有之永康區、北區、安南區外，將擴展服務區域至東區，期待能與更多的長輩共譜生命樂章，再創生命價值。

ET快訊
校花網戀外勞遭父母反對　結婚才發現對方是富豪
過期1年半！「黑心奶精」2.5公噸流竄早餐店、KTV
孫生主持尾牙「這句話犯長官大忌」！講錯話害反骨丟工作
新北16歲少年燒炭身亡　警方拉起封鎖線

關鍵字：奇美,居家服務,日間照顧,長者,生命價值

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「前一天和家人吵架」　男開車進摩鐵成「蛹」離奇死亡

影／塑膠袋由內反綁！吸瓦斯窒息　新北摩鐵半裸男「輕生原因」曝光

影／貴婦奈奈吸金10億　一家3口被通緝25年到2044年

朱松偉貪污案　檢查出他收錢也收禮：紅酒、iPhone、五星住宿

金門小三通首例！　陸婦看兒子帶「6根香腸」挨罰20萬

男童騎單車貪玩倒路中　爸爸「不扶他反巴頭」引網友論戰　　

豬瘟大作戰！廚餘豬轉型　竹市加碼補助至2500

成大醫院藝術走廊　昆蟲的微距世界

奇美醫居家服務與日間照顧聯手 協助長者再創生命價值

整合醫學病房　與基層診所垂直整合　醫療照護無縫接軌

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

鄧紫棋助陣學員飆唱《倒數》 一開口鐵肺低音...網跪了！

豬瘟大作戰！廚餘豬轉型　竹市加碼補助至2500

成大醫院藝術走廊　昆蟲的微距世界

奇美醫居家服務與日間照顧聯手 協助長者再創生命價值

整合醫學病房　與基層診所垂直整合　醫療照護無縫接軌

永康商家成功阻詐　警表揚感謝2位店員

BMW男酒駕逆撞　無辜女駕駛噴飛慘死

陽明山「箭竹筍」採筍證　即日起開放跨區各公所申辦

彰化宇翔物業捐贈健檢184份　用愛讓消防員健康平安

進入禽流感好發期 台南動保處加強防疫消毒及預警監測

環保小英雄奇幻冒險　嘉藥幼保系創意畢展真瘋趣！

哈爾濱「加強版河智苑」胸前背帶戰力1萬　盤點那些爆紅女神

豬瘟大作戰！廚餘豬轉型　竹市加碼補助至2500

不敢吃！媽硬塞芝麻糕「頭髮才會黑」　她全分同學...又收N包+暖字條哭了

周杰倫親叔叔又打人！　出拳毆「女鄰居臉頰」恫嚇：要給妳教訓

受訓飛官拍性愛影片疑外流　航特部退訓處分

研究證實「開會真的浪費生命」！專家提6缺點：最糟糕的企業文化

10大史上「金額最高」的名人離婚案　第一名台幣1754億！

亞足賽／土庫曼14年後重返決賽圈　對日本世界波被讚開賽最佳

胃癌禍首是幽門螺旋桿菌！　北榮公布四合一「6倍特效藥」

柯文哲要市府取消訂報王世堅：他沒料怕分析要滅絕文字媒體

地方熱門新聞

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

箭竹筍採筍證　開放跨區申辦

異常流感疫苗　台南全數停用回收

旗津蔣公感恩堂　主神換為觀世音

酒駕逆撞　無辜女駕駛噴飛慘死

做大腸鏡？　注意大腸癌12項警..

宜蘭疏濬採砂　國庫進帳2.5億..

台東市垃圾車動態app測試上路

清明連假 關山警加強交管及簽巡

焚燒建材惹怨　岡山居民怒：「不..

基隆市道路考評　獲得甲等

宜居竹市　張馨之返鄉創沃沃美學

屏東阿婆芹菜管　藏了一股化不開..

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽..

更多熱門

相關新聞

活到老做到老，是苦命or好命？

當我們看到白髮蒼蒼阿公還在努力工作賺錢，在華人圈的傳統觀念以為是「老歹命」！但是國外有太多退而不休的銀髮族工作案例，政府也鼓勵企業聘僱銀髮族，讓長輩在生命最後一哩仍能盡情發揮生命價值，在職場發光發熱。

歸仁地政在地化摩天輪　巡迴服務

台南「Q版」胸章　讓長者戴著安全走

奇美醫深入偏鄉服務　做感動的事

你的照顧關係是「恐怖平衡」嗎？

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

科學家：收到15億光年外太空訊號

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒惹火全台

無尊大3歲親姊甜美曝光！「大笑露出這裡」全場驚呆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面