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居家安全住警器　4年6萬顆新竹市做到了

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▲新竹市今年提供身心障礙者到府免費安裝住警器服務。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市今年提供身心障礙者到府免費安裝住警器服務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府率全國之先，積極推動五樓以下住家戶戶安裝住警器服務，不只安裝率遠超過全國平均值6成7，2019年更將挑戰百分百安裝率，28日舉行「4年6萬顆PART4住警器推廣」記者會，新竹市副市長沈慧虹感謝各界踴躍捐贈，1萬5千顆住警器勸募順利達標，一戶可免費補助一顆，更提供身心障礙者到府全面免費安裝住警器服務。

沈慧虹說，今年將順利達成4年6萬顆住警器安裝的目標，推動以來更幫助9名市民安全逃生、20件火警及早發現，效果顯著，「安全是幸福城市的根本」。

沈慧虹表示，新竹市政府重視市民居家安全保障，率全國之先全面推廣住警器免費安裝服務，希望4年間可以讓6萬戶五層樓以下住宅安裝居家住警器，在市府團隊的積極努力下，今年預計不只可以達成目標，更將超過標4年6萬顆，有效保障市民的安全。

「4年6萬顆很不容易，但我們做到了」沈慧虹副特別感謝各界全力支持，貢獻愛心做公益贊助住警器，讓消防局在最短時間募集到1萬5千顆，金額超過447萬，她特別鼓勵身障朋友積極來電申請，到府安裝；她強調，透過消防局和社會處合作，要將這項安全服務深入到這座城市的每一個角落，更要維護身障者的權益與安全。

消防局指出，火災往往具有不可預測性，在深夜或清晨熟睡時刻是人們警戒心最低時，若發生火災最易釀成重大人命傷亡，因此，住警器的預警功能能即早發現火災，有效減少人命及財產損失，新竹市今年度加強推廣身心障礙民眾，由消防局結合社會處身心福利服務中心，針對身心障礙者共16,778戶推出居家訪視裝設住警器服務，只要是符合補助資格者，居家範圍內各空間均可全面補助裝設，一般條件下每戶補助1顆，讓居家安全真正獲得保障，有需要申裝的身障朋友請撥打03-5229508轉420-428。

身障朋友曾美玲表示，今年推出幫助身障朋友免費到府安裝的服務「真的很貼心」，讓他們不必仰賴親朋好友就可以保障基本的居家安全，她更說會幫忙向其他身障朋友推廣，她呼籲，好的服務與福利政策一定要珍惜使用不能浪費，她感謝市政府處處為身障朋友著想，讓他們身為新竹市民感到很幸福。

新竹市消防副局長陳家慶表示，服務推出以來，新竹市共有20件住警器發出警報，讓9名住戶成功逃生應變案例，有效減少財物損失及人命傷亡，呼籲尚未安裝住警器之5樓以下住宅之民眾，儘早向各消防分隊申請，並說明居家各空間都應裝設住警器，安全防護才能無死角，此外，身障朋友申請到府申裝住警器時，消防局會特別提供居家安檢服務，希望幫助身障朋友多一分準備就多一分安全。

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關鍵字：新竹市消防局, 新竹市住警器

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