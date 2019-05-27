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特教班驚爆1男性侵8少女　她隱忍1年向導師哭訴竟遭回：不要亂說

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▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲北部一所知名高中特教班，驚傳多起校園性侵猥褻事件。（示意圖／pixabay）

地方中心／綜合報導

北部一所知名高中特教班，爆發多名女同學遭高一男猥褻、性侵，時間長達1年，雖曾有受害女同學向班導舉發，但老師竟回「不要亂說」，男同學越來越大膽，最後調查結果竟有8女受害。少年經婦幼警察調查後送少年法庭審理，法官裁定收容2個月，目前該名男同學己責付家長保護管束。

17歲的阿義(化名)就讀北部一所公立高中特教班，由於身材壯碩，智識能力也相較於其他同學要高，阿義總是樂於對需要幫助的女同學伸出援手，因此深得師長的讚許與信任。不過，阿義卻在色情影片的影響下，對認知明顯不足的女同學伸出魔爪。

2018年剛升上高一的阿義，由於經常提早到校，所以當阿義發現女同學單獨在教室內時，就強拉、哄騙女同學到廁所或圖書館，強行猥褻、甚至性侵女同學。阿義甚至還在下課時間，不顧還有其他人在場，以外套蓋住女同學上半身，伸手對女同學性騷擾，長達1年的時間，被害女同學都不敢張揚。

終於，其中一名女同學受不了，向班導師李女告狀哭訴，遭到阿義摸胸及下體，當時懷孕的李師，竟認為女同學胡說八道，還要求她「不要亂說」，阿義就在這樣的「變相鼓勵」下，越來越誇張。

▲擔任功德會王姓總幹事遭邱姓安置人指控，曾利用拿藥機會載另一安置人到摩鐵性侵得逞，因被害人始終未出面，王男也否認指控，桃檢25日偵結以不起訴處分。示意圖（圖／免費圖庫pxhere）

▲北部一所知名高中特教班，驚傳多起校園性侵猥褻事件。（示意圖／pxhere）

直到李師前往生產，班上來了一名代課老師，才揭開這起恐怖校園性侵。代課老師發現，阿義經常與女同學親密地進出教室，但阿義詭異地笑容與女同學憂愁的面容，卻呈現嚴重反差，代課老師找來女學生密談，終於順利突破女同學心防，才知道這起校園性侵，代課老師也在2018年11月向校方及社會處通報。

一名受害女學生向社工表示，阿義性侵後，還會要她先走出廁所，他再尾隨離開，刻意避開「同出」的景像，女學生還向社工哭訴，阿義曾向她炫耀說，「我還弄過A女、B女和C女」，她才知道還有其他同學受害。

社工聽到還有多名受害者後大吃一驚，趕緊與校方組成性平會調查，同時由勵馨基金會陪同，暗中找出更多受害的女學生，最後竟找到了高達8名的受害女同學。

據了解，阿義對8人分別在校園內不同地點犯下12起猥褻、性侵案件，其中2女遭到性侵害，也已出面指控阿強的狼行，本案已移送少年法庭審理。少年法庭也證實，阿義恐有再犯之虞，2019年元月裁定收容2個月，日前阿義家屬已與被害女同學家屬達成和解，目前己將阿義責付家長保護管束。

由於第一名知情的班導師目前仍在產假當中，校方表示，班導師是否有隱匿或處置失當，雖交由教評會進行調查，不過因為班導師仍無法出席陳述意見，所以教評會尚未做出懲處，預計要等到6月份導師出席教評會說明後，才能做出處份。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay、pxhere供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay、pxhere許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：性侵,公立高中,特教班,猥褻

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