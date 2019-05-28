他熬夜10天「口吐白沫昏迷」急送醫　體內一半血全流光

▲徐先生連續10多天每天熬夜，結果突然昏迷被緊急送往醫院救治。（圖／翻攝自江蘇新聞）

大陸中心／綜合報導

南京的徐先生最近幾乎天天都熬夜，忙到半夜12點以後才睡覺，沒想到10多天後突然發生消化道大出血，失血量超過2000c.c.，送醫時處於缺氧缺血的狀態，昏迷不醒且口吐白沫。所幸值班醫師和護士及時搶救，連跑了6次血庫為患者取血，才成功將他從鬼門關救了回來。

綜合陸媒報導，徐先生在工作上非常認真，他最近負責公司的培訓工作，連續熬夜10多天後，結果突然發生消化道大出血，最後失血過多陷入昏迷。據悉，徐先生被送醫時消化道嚴重出血，失血量超過2000c.c.，相當於體內一半以上的血液全部都流失了。

▲患者透露，他最近沒有一天是12點前睡的。（圖／翻攝自江蘇新聞）

院方表示，徐先生被送到急診時，整個人已經處於缺氧缺血的狀態，不但昏迷不醒還口吐白沫，值班醫生和護士接力，連跑6次血庫為他取血。一個小時後，徐先生被轉往東部戰區總醫院介入治療科，經檢查，他的十二指腸處有多個出血點；當晚10點，徐先生做完微創手術後成功止血。

東部戰區總醫院消化內科主任醫師汪芳裕表示，像該名患者這樣連續10多天的熬夜勞累，有可能導致一些消化道小的破損越來越深，最後直接讓大的血管潰爛，產生大出血。

▲醫師提醒，有動過消化道手術的患者，千萬別熬夜。（圖／翻攝自Pexels）

醫生提醒，熬夜勞累是很多疾病的誘因，尤其是消化系統疾病，特別是動過消化道手術的患者，切忌熬夜。此外，消化道出血初期會有血便，如果發現應立即到醫院就診，等到出現頭昏、心慌等休克症狀時，往往為時已晚，會延誤搶救時機。