北市自治條例禁核食　議員酸柯文哲「有跟日本朋友說嗎？」

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲訪日大啖核災區食品，27日赴議會專案報告，多位議員質疑柯文哲核食議題論述。國民黨議員汪志冰提醒，前年修正《台北市食安法自治條例》議會三讀通過，規定北市不得販售日本受輻射汙染地區生產、製造或加工之食品，柯文哲有沒有告訴日本朋友？

國民黨議員陳重文認為，柯文哲稱日本核時安全背離公投決議，如果選總統為不會開放核食？柯文哲強調，這個問題跟選總統無關，台灣要國際化，跟世界接軌，沒有跟美國、歐盟用同一個標準，反而我們很奇怪。

被問到身為市長是否會嚴格把關核食？柯文哲表示，原則上用美國歐盟標準，做一些上下的標準，「但是不可以說我們就是不要用，我們就是不管，我覺得這還是不對」，事實上日本政府對這個很感冒。最後陳重文送上核災區食品泡麵、飲料給柯文哲。

汪志冰問柯文哲，你在日本吃和果子給誰看？柯表示，「我肚子餓了就吃」；汪志冰酸說，你用心良苦，吃給日本人看，討好日本人，為了要跟日本人交好，透過「助」日代表謝長廷，這個助是幫助的助，幫忙安排行程，就是想要試著看看當總統以後，有沒有機會打破700萬人公投結果。

汪志冰提醒柯文哲，台北市在106年修正食安法自治條例，禁止販售核食，違者罰20萬，你與日本朋友談到核食議題，有沒有告訴他們這一點？沒有提到公投全民意旨？

柯文哲表示，公投重點是事先的討論，不是投票，如果核災區食品，當然不要來，但是不是那個地方永遠都是核災區，用世界標準去處理問題，科學問題科學解決。

汪志冰痛批，柯文哲的意思是說，「你有機會當上總統，700萬人的決議，你也會推翻，議會三讀的自治條例，你也沒有看在眼裡」，這就是柯文哲去日本的表態？台北市現在到處都是核食，陳重文也有買到，要柯文哲趕快去抓，趕快去罰，不要要對大家健康做挑戰。

柯文哲強調，他是醫生，他是專業人士，科學問題科學解決日常生活，不可以用民粹貼標籤。

▲柯文哲訪日吃核食。（資料照／記者陳家祥攝）