網路武器外流！繞一圈回來攻擊自家政府　稅金淪為駭客勒索工具

▲駭客利用「永恆之藍」破壞全球多個系統。（圖／示意圖／取自pexels）

國際中心／綜合報導

美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）市政府從7日開始就受到惡意軟體攻擊，員工的電腦畫面突然被鎖住，一條用英文寫道的訊息要求他們支付價值10萬美元的比特幣。然而，這個嚴重影響市政服務的軟體，最初其實是由美國國家安全局（NSA）所開發，只是在2017年未能掌控情勢，此後便淪為各國駭客的工具。

《紐約時報》報導，近3周以來，巴爾的摩市政府一直遭受網路攻擊，好幾千台電腦無法使用，電子郵件、房地產銷售、水費帳單等服務都被迫終止。根據安全專家的說法，市政府員工與居民不知道的是，這些惡意軟體的關鍵部分是由NSA所開發，花的是納稅人的錢。

NSA從2017年開始未能妥善控制「永恆之藍」（EternalBlue）程式，隨後被北韓、俄羅斯、中國等的駭客利用，在全國開創出一條「毀滅之路」，造成數十億美元的損失。

如今，這個遭到濫用的網路武器正向巴爾的摩伸出魔掌；安全專家認為，「永恆之藍」的攻擊力達到很高的水準，有心人士在調查美國是否有脆弱的城鎮，地點從賓州到德州，要使地方政府的網路陷入癱瘓，以此勒索。

NSA不願討論「永恆之藍」的問題；這個工具2017年4月被一個不明組織放在網路上。聯邦調查局與NSA仍不清楚，到底這個組織是何方神聖，究竟是國外間諜還是內部人士，依舊成謎。

有心人士利用「永恆之藍」散播惡意軟體，造成醫院、機場、鐵路、航運公司等都受到影響，連生產疫苗的大工廠也無法倖免。現在，這個網路武器把苗頭對準美國最脆弱的地方。

約翰•霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）網路安全專家里德（Thomas Rid）說，「永恆之藍」被駭客利用的事情，成了NSA在歷史上的一大疏漏，「政府拒絕承擔責任，甚至拒絕回答最基本的問題。而國會監督看似沒有用，美國人民應該得到答案。」