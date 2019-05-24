不滿前妻申請保護令不理他　他乾脆丟擲汽油彈毀她　

▲彰化市1處民宅20日深夜被丟擲4顆汽油彈。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台中一名37歲陳男，不滿離婚4年的林姓前妻都不理他，20日深夜22時許，到她位於彰化市的住家內丟擲4顆汽油彈，停在門口的休旅車受到火花波及，警方調閱監視器，以車追人將陳男拘提到案，檢方認陳男涉公共危險、毀損、違反保護令及犯傷害、殺人未遂等罪等罪嫌，21日彰化地院聲押獲准。

據警方表示，陳男有竊盜、跟吸食強力膠等前科，在2015年與林姓前妻離婚後，還不斷的到前妻家騷擾，林女也為此曾經申請保護令。20日深夜林女一家人都已經關燈上樓正準備就寢，忽然聽見門口有聲音，還有看到陣陣火光，嚇得趕緊下樓察看，才知道是被丟擲汽油彈，趕緊通報警消到場協助處理。

彰化地檢指派檢察官王元郁指揮彰化分局調查，陳姓男子於 20 日晚間，對林姓前妻住宅庭院丟擲4枚汽油彈，燒燬1部自小客車及部分鐵門、圍牆，檢察官立刻指揮警方拘提縱火犯嫌到案，並查扣打火機等犯罪工具。

檢方訊問後，認陳男涉公共危險、毀損、違反保護令及犯傷害、殺人未遂等罪嫌，所犯罪名屬最輕本刑為五年以上有期徒刑之重罪，且有事實足認為有逃亡及反覆實施家暴之虞，因而向法院聲請羈押，彰化地院於於 21 日晚間 10 時許裁准羈押陳男。

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