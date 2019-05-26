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今晚開始下！一張圖看懂鋒面雨區　週二低溫20度北部變濕涼

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▲▼豪大雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲中央氣象局表示今晚隨著南風增強，南部和花東會開始出現短暫陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

雨來了！中央氣象局表示，隨著南風轉強，今（26日）入夜後南部及花東會開始出現短暫陣雨或雷雨，週一（27日）上半天開始，鋒面影響全台，各地都會出現間歇性陣雨，雨來得快去得也快，預計中午過後熱力作用發揮，雨勢逐漸增強，還會伴隨著打雷、強陣風，鋒面和北風接力，全台溫度也會往下掉，北部週三清晨最低溫下探到20度跟26日相比，高溫下降最多9度。
 

▲▼5月27-29日鋒面來報到，又濕又涼。（圖／中央氣象局提供）

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▲中央氣象局提供未來一週的天氣預報資料，顯示27到29日受到鋒面影響，全台轉為有雨天氣，其中北部天氣溜滑梯，28、29清晨低溫降到20度左右。（圖／中央氣象局提供）


中央氣象局預報員陳建安表示，今（26日）晚南部和花東會開始出現短暫陣雨，週一（27日）上半天開始，隨著移動性鋒面接近，全台各地都有間歇性陣雨，陳建安說這一波的鋒面和上一波不同，降雨來得快，去得也快，一下子雨下很大、很急，但很快雨就停了，還會轉成出太陽的晴天，大氣不穩定。中午過後加上熱力作用，降雨機率再增加，轉為雷雨天。

▲▼台北市未來一週的天氣變化，明顯週二週三的低溫下降，週三清晨最低來到20度。（圖／翻攝中央氣象局網站）

台北市未來一週的天氣變化，明顯週二週三的低溫下降，週三清晨最低來到20度。（圖／翻攝中央氣象局網站）


陳建安說，週二（28日）隨著鋒通過台灣，降雨狀況更明顯，全台北、中、南、東都有一陣陣的雷雨發生，瞬間大雨、雷擊和強陣風發生的可能。下雨的狀況一直要到週三下半天，才會從北到南逐漸緩和下來。而這一波鋒面不只帶來雨，北風增強的作用下，氣溫也會跟著往下掉，週二、週三北高清晨最低溫20度，高溫部份一下掉9度，變成濕又涼的天氣。陳建安提到下一波鋒面屬於滯留性鋒面，預計最快6月1日開始影響台灣。

氣象局提供的一週預報顯示，下一週滯留性鋒面會停留在台灣北部的海面，讓台灣變的潮濕又不穩定，因此6月1日、2日週末北台灣會再轉為有雨的天氣。只是這一波的雨勢會下多大，氣象局將持續觀察。氣象局最後也提醒民眾週一到週三，一連三天全台各地都會有雷雨、大雨，民眾出門要攜帶雨具，以免淋濕著涼。
 

▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局表示這一波的雨，屬於來得快去得也快的移動性鋒面。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：南風,鋒面,下雨,高溫掉9度,20度,雷雨,間歇性陣雨

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