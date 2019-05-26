與紅火蟻同級！小龍蝦列入雲南「外來入侵物種名錄」

▲北京燒蝦師小龍蝦。（圖／記者陳俐潔攝）

記者馬叔安／綜合報導

雲南日前公佈《雲南省外來入侵物種名錄（2019版）》（下稱《名錄》），其中受到大陸民眾喜愛的小吃小龍蝦（克氏原螯蝦）名列其中，並且和紅火蟻、美洲大蠊（蟑螂）等生物一同歸類於「Ⅱ級嚴重入侵類」。大陸近年來熱愛小龍蝦，還衍生出了專門提供剝蝦殼服務的職位，以及培養相關人才的學院。

雲南網報導，這份《名錄》由雲南省生態環境廳聯合中國科學院昆明植物研究所和昆明動物研究所發佈，其中顯示，雲南省外來入侵物種共有441種4變種（植物321種4變種、動物120種）。

《名錄》將入侵物種分為「Ⅰ級惡性入侵類」、「Ⅱ級嚴重入侵類」、「Ⅲ級局部入侵類」、「Ⅳ級一般入侵類」和「Ⅴ級有待觀察類」5類，其中小龍蝦（克氏原螯蝦）被歸類於「Ⅱ級嚴重入侵類」，這一類的定義是指，「在省級層面上對經濟和生態效益造成較大的損失與影響」。

《名錄》中和小龍蝦一同被列入這一類的物種還有仙人掌、巴西含羞草、野茼蒿、美洲大蠊（蟑螂）、草地貪夜蛾、紅火蟻、大銀魚、牛蛙、紅耳龜等，該類動植物共有有82種（植物42種，動物40種）。

根據維基百科，在大陸俗稱小龍蝦的克氏原螯蝦於1929年從日本移植到南京一帶。如今已成為在大陸各地都受到歡迎的民間小吃，近來在北京、上海和武漢等城市，還出現了專門協助食客剝小龍蝦殼的「剝蝦師」職位，湖北則出現了專門培養相關技能人才的「小龍蝦學院」。

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