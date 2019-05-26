高美溼地每年有300萬人來　賴清德感嘆：國際級美麗的錯誤

▲賴清德沿著濕地木棧道走訪，認為「溼地保護區成為國際級的濕地，是個美麗的錯誤」。（圖／賴清德行動辦公室提供，下同）



記者陳玉／台中報導

前行政院長賴清德26日到台中參觀高美溼地，沿著濕地木棧道聽取解說，了解到溼地保護區的生態多樣及面臨問題；賴清德頗有感觸表示，「溼地保護區成為國際級的濕地，是一個美麗的錯誤」，高美溼地每年有300萬人次到來，是很大的成就，但人潮多了也遭受到新的危機，他提出成立公部門管理中心等解決之道。

賴清德26日在前台中縣長廖永來、牛罵頭文化協進會理事長吳長錕等陪同下參訪高美溼地，不少支持民眾在場等候大聲喊「總統好！」，賴沿著濕地木棧道聽取解說，沿途也有遊客也上前握手合影。

▲▼賴清德走訪高美溼地，沿途有不少支持者上前要求合影、握手。



「高美濕地保護區會成為國際級的濕地，是一個美麗的錯誤」，賴清德說，高美溼地擁有完整生態鏈，1年更迎來300萬人次到訪，但與其他濕地保護都面臨相同問題，人潮多了卻沒有管理和運用，久而久之就會產生嚴重問題。

賴清德也提出解決之道，第一要成立公部門的管理中心，有計畫做調查研究，同時提出計畫，甚至生態保護區外的建設行為，也要一併考慮是否會影響生態保護區；第二公部門管理中心成立後，要有永續性的管理原則，政府部門、專家學者、地方團體及居民，共同參與討論，才不會有民意落差；第三效應必須顯現出來，每年300萬人次到來，卻未替地方帶來助益，相當可惜。